รวบแล้ว โชเฟอร์หื่น ลวนลามสาวพนักงานบนรถ ขอมีเพศสัมพันธ์ อาศัยตอนเหยื่ออยู่คนเดียว เจ้าตัวหลบหนีซุกภาคใต้ สุดท้ายไม่รอด
กรณี น.ส.เอ (นามสมมติ) พนักงานโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา หลังถูกพนักงานขับรถรับส่งพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่ง ลวนลามและกระทำอนาจารหวังจะข่มขืนขณะโดยสารรถเพื่อกลับบ้าน
โดยผู้ก่อเหตุอาศัยจังหวะที่บนรถเหลือผู้เสียหายเพียงคนเดียว พาแวะปั๊มน้ำมันในพื้นที่ ตำบลจอหอ ก่อนลงมือก่อเหตุ สร้างความหวาดกลัวให้กับผู้เสียหายเป็นอย่างมากนั้น
ล่าสุดวันนี้ 23 เมษายน 2569 พ.ต.อ.ศิวภาคย์ พวงจันทร์ ผู้กำกับการ สภ.จอหอ จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า คดีดังกล่าวอยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชน ทางพล.ต.ต.ณรงค์ศักดิ์ พรหมทา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา งการให้เร่งติดตามจับกุม ข้อหากระทำอนาจารแก่บุคคลอายุกว่าสิบห้าปีโดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย“
ช่วงเช้าที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขอศาลจังหวัดนครราชสีมา ออกหมายจับนายวีระ อายุ 57 ปี ชาวอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ผู้ต้องหาในคดีดังกล่าว
จากการสืบสวนทราบว่า ผู้ต้องหาได้ใช้รถเก๋ง มิตซูบิชิ สีเหลือง ขับหลบหนี โดยสวมหมวกสีแดง แว่นตาสีดำ และหน้ากากอนามัยสีดำ เพื่ออำพรางใบหน้า ก่อนหลบหนีมุ่งหน้าไปทางภาคใต้
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบทราบพิกัดว่า ผู้ต้องหาขับรถมาถึงบริเวณถนนสายหลักในพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงประสานตำรวจทางหลวงตั้งจุดสกัด
กระทั่งพบผู้ต้องสงสัยตามหมายจับ จึงแสดงตัวเข้าจับกุมทันที โดยผู้ต้องหาเดินทางมาเพียงลำพัง และยอมรับว่า เป็นบุคคลตามหมายจับดังกล่าว
ซึ่งขณะนี้ เจ้าหน้าที่ได้ส่งชุดสืบสวนเดินทางไปรับตัวผู้ต้องหาเพื่อควบคุมตัวกลับมายัง สภ.จอหอ โดยคาดว่า จะเดินทางถึงในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้(24 เมษายน 2569)
ส่วนสาเหตุการหลบหนีไปทางภาคใต้นั้น ยังไม่ทราบแน่ชัดว่า ผู้ต้องหามีจุดหมายปลายทางที่ใด ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการสอบสวนขยายผลอย่างละเอียดต่อไป