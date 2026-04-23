รวบแล้ว โชเฟอร์หื่น ลวนลามสาวพนักงานบนรถ ขอมีเพศสัมพันธ์ อาศัยตอนเหยื่ออยู่คนเดียว เจ้าตัวหลบหนีซุกภาคใต้ สุดท้ายไม่รอด

กรณี น.ส.เอ (นามสมมติ) พนักงานโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา หลังถูกพนักงานขับรถรับส่งพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่ง ลวนลามและกระทำอนาจารหวังจะข่มขืนขณะโดยสารรถเพื่อกลับบ้าน

โดยผู้ก่อเหตุอาศัยจังหวะที่บนรถเหลือผู้เสียหายเพียงคนเดียว พาแวะปั๊มน้ำมันในพื้นที่ ตำบลจอหอ ก่อนลงมือก่อเหตุ สร้างความหวาดกลัวให้กับผู้เสียหายเป็นอย่างมากนั้น

ล่าสุดวันนี้ 23 เมษายน 2569 พ.ต.อ.ศิวภาคย์ พวงจันทร์ ผู้กำกับการ สภ.จอหอ จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า คดีดังกล่าวอยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชน ทางพล.ต.ต.ณรงค์ศักดิ์ พรหมทา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา งการให้เร่งติดตามจับกุม ข้อหากระทำอนาจารแก่บุคคลอายุกว่าสิบห้าปีโดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย“

ช่วงเช้าที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขอศาลจังหวัดนครราชสีมา ออกหมายจับนายวีระ อายุ 57 ปี ชาวอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ผู้ต้องหาในคดีดังกล่าว

จากการสืบสวนทราบว่า ผู้ต้องหาได้ใช้รถเก๋ง มิตซูบิชิ สีเหลือง ขับหลบหนี โดยสวมหมวกสีแดง แว่นตาสีดำ และหน้ากากอนามัยสีดำ เพื่ออำพรางใบหน้า ก่อนหลบหนีมุ่งหน้าไปทางภาคใต้

ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบทราบพิกัดว่า ผู้ต้องหาขับรถมาถึงบริเวณถนนสายหลักในพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงประสานตำรวจทางหลวงตั้งจุดสกัด

กระทั่งพบผู้ต้องสงสัยตามหมายจับ จึงแสดงตัวเข้าจับกุมทันที โดยผู้ต้องหาเดินทางมาเพียงลำพัง และยอมรับว่า เป็นบุคคลตามหมายจับดังกล่าว

ซึ่งขณะนี้ เจ้าหน้าที่ได้ส่งชุดสืบสวนเดินทางไปรับตัวผู้ต้องหาเพื่อควบคุมตัวกลับมายัง สภ.จอหอ โดยคาดว่า จะเดินทางถึงในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้(24 เมษายน 2569)

ส่วนสาเหตุการหลบหนีไปทางภาคใต้นั้น ยังไม่ทราบแน่ชัดว่า ผู้ต้องหามีจุดหมายปลายทางที่ใด ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการสอบสวนขยายผลอย่างละเอียดต่อไป

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ใจสลาย พ่อขับรถทับลูกสาววัย 2 ขวบเสียชีวิต ไม่รู้หนูน้อยวิ่งตามหลังรถ
2

พระเอกดัง คริส เฮมส์เวิร์ธ เผยภาพประทับใจ ทะเลกระบี่ ตอกย้ำเมืองท่องเที่ยว โลเคชั่นถ่ายหนังระดับโลก
3

สำนักเลขาสภาฯ แจงปม “ประธานสภา” ออกระเบียบประชุม กมธ. ยันไม่มีเจตนาให้ กมธ.ทำงานยุ่งยาก-ล่าช้า
4

โรงเรียนโพสต์อาลัย นักเรียนชั้น ม.4 ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ขณะเดินทางมาโรงเรียน
5

เอไอเอส กวาดกำไรไตรมาส 3 ที่ 13,504 ล้าน รายได้มือถือ-เน็ตบ้านโตต่อเนื่อง
6

ไม่ได้หายไปไหน! ‘แอลลี่’ อัพเดตงานแน่นปี 2027 การันตี อายุ 22 ผลงานใหม่ว้าวแน่นอน
7

ราชบุรี ยิงได้ 2 ประตูแต่ต้านแกร่งโกเบไม่อยู่ พ่ายศึกเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลิท
8

อิเกีย ปักหมุดความสำเร็จ 15 ปีในไทย ชูไอเท็มแต่งบ้านดีไซน์โดนใจ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ในราคาเข้าถึงได้
9

ทิ้งหมัดเข้ามุม - เพกาซัสคืนชีพ เติมไฟการเมือง
10

บทบรรณาธิการ - พืชสวนโลกในอีกมุม