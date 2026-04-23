ชาวบุรีรัมย์ ตีตกโครงการ ‘ธงฟ้า’ ชี้ของถูก แต่ไม่มีเงินซื้อ แนะควรแจกเป็นเงินหมื่น เหมือนดิจิทัลวอลเล็ตจะดีกว่า เพราะจะได้มีเงินไปใช้ได้
23 เม.ย. 69 – ภายหลังกระทรวงพาณิชย์ เตรียมจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดในโครงการ “ธงฟ้าราคาประหยัด” กว่า 500 จุดทั่วประเทศ เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชน ในช่วงเดือน เม.ย.- ส.ค.
อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านบางส่วนใน อ.บ้านกวด จ.บุรีรัมย์ ต่างสะท้อนว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้ตอบโจทย์ประชาชนนัก แม้จะมีสินค้าราคาประหยัดมาจำหน่ายในพื้นที่ แต่คงไม่มีกำลังซื้อ เพราะทุกวันนี้รายได้ไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ หรือผู้มีรายได้น้อย
น.ส.พจนีย์ กลมประโคน กล่าวว่า ตนเพิ่งออกจากงานกลับมาดูแลพ่อที่ป่วย ทำให้ไม่มีรายได้เพียงพอ มีแค่เงินจากพี่ชายส่งมาเป็นค่าใช้จ่ายดูแลพ่อเท่านั้น ส่วนพ่อมีเพียงเบี้ยผู้สูงอายุเดือนละ 600 บาท และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ 300 บาท ไว้เป็นค่าใช้จ่ายดำรงชีพในแต่ละวัน แม้จะใช้อย่างประหยัด แต่ปัจจุบันก็แทบไม่พอ เพราะข้าวของแพงขึ้นทุกอย่าง
ส่วนที่รัฐบาลมีโครงการธงฟ้าราคาประหยัด คงไม่ได้ไปใช้บริการ เพราะแม้ของจะถูกกว่าท้องตลาด แต่ตนคงไม่มีเงินไปซื้อ ทุกวันนี้ยังต้องเซ็นกับร้านชำในหมู่บ้าน รอพี่ส่งเงินมาให้หรือพ่อได้เบี้ยคนชราค่อยไปจ่ายทีหลัง หากเป็นไปได้อยากให้รัฐบาลแจกเป็นเงินสด 10,000 บาท เหมือนดิจิทัลวอลเล็ตดีกว่า เพราะจะได้มีเงินไปซื้อของที่จำเป็นในการดำรงชีวิต จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟได้
ขณะที่ นายอวด มีโพธิ์กลาง กล่าวว่า ปกติมีอาชีพทำนา และมีเงินจากเบี้ยผู้สูงอายุ-บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ 300 บาทเท่านั้น ส่วนที่รัฐจัดโครงการธงฟ้า ตนคงไม่ได้ไปใช้บริการ เพราะไม่มีเงินไปซื้อ หากรัฐบาลจะช่วยจริง ๆ อยากให้เพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุเป็นเดือนละ 1,000 บาทจะดีกว่า เพื่อให้สอดคล้องกับค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น
ด้าน นางเพ็ญพักตร์ อุ่นเรียน ร้านชำใน อ.บ้านกรวด กล่าวว่า ทุกวันนี้ยอดขายลดลงเกือบเท่าตัว เพราะคนไม่มีกำลังซื้อ ส่วนโครงการธงฟ้าราคาประหยัดที่รัฐจัดขึ้น ก็อาจไม่ได้ไปใช้บริการ เพราะที่ร้านยังมีของล็อตเดิมที่ยังขายไม่หมด หากซื้อคงจะซื้อเล็กน้อย เพราะไม่มีทุนไปซื้อมาทีละเยอะ ๆ กลัวจะขายไม่ได้