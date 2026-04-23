ส.พระราม5 สิ้นลาย ตร.ปลอมเป็นสาวสวย นัดเจอโจรสักเต็มตัว ก่อนดักรวบคารีสอร์ต พบคดียาวเป็นหางว่าว 9 คดี หลงก่อเหตุช่วงสงกรานต์
วันที่ 23 เม.ย. 2569 พ.ต.อ.พัฒนชัย ภมรพิบูลย์ ผกก.สภ.ปากคลองรังสิต พร้อมด้วย พ.ต.ท.สิรภพ บัวหลวง รอง ผกก.สส.สภ.ปากคลองรังสิ และชุดสืบสวน ได้ร่วมกันจับกุมตัว นายส.ส่งศักดิ์ โตเอี่ยม ฉายา “ส.พระราม 5” อายุ 37 โดยสามารถจับกุมได้ที่รีสอร์ตแห่งหนึ่ง หมู่ 6 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานีเมื่อช่วงค่ำวานนี้
โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดของกลางประกอบด้วย 1. รถจยย. รุ่น TTX สีเหลือง-ดำ หมายเลขทะเบียน 1 กข 5579 สกลนคร จำนวน 1 คัน 2. หมวกกันน็อกเต็มใบสีดำ จำนวน 1 ใบ 3. รองเท้าแตะแบบสวมสีขาว จำนวน 1 คู่ และ 4. ธนบัตรปลอมฉบับละ 1,000 บาท จำนวน 9 ฉบับ
การจับกุมดังกล่าวสืบเนื่องมาจาก ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ได้มีคนร้ายก่อเหตุลักรถจยย.ในพื้นที่ สภ.ปากคลองรังสิต โดยคนร้ายเป็นชายมีรอยสักทั่วร่างกายตั้งแต่ศีรษะ เจ้าหน้าที่จึงรวบรวมหลักฐานขออนุมัติหมายจับเพื่อทำการจับกุม
และจากข้อมูลที่ได้รับเจ้าหน้าที่ทราบว่า ผู้ต้องหาเป็นบุคคลที่มีความต้องการทางเพศสูง เจ้าหน้าที่จึงใช้เทคนิคทางโซเชียล สร้างบัญชีไลน์ โดยใช้รูปโปรไฟล์เป็นผู้หญิงหน้าตาดี และได้มีการทักแซทไปยังผู้ต้องหา เเมื่อทักไปแล้วมีการพูดคุยโน้มน้าว ก่อนนัดมาเจอกันที่รีสอร์ตเพื่อหลับนอน ทำให้ผู้ต้องหาหลงกลและมาตามนัด ซึ่งตำรวจได้แอบซุ่มอยู่
เมื่อผู้ต้องหาขี่รถจยย.คันที่ลักขโมยมาตามนัด ตำรวจจึงได้แสดงตัวพร้อมหมายจับ จากนั้นจึงควบคุมมาสอบสวนขยายผล พอค้นในตัวยังพบธนบัตรปลอม ฉบับและ 1,000 บาท อีก 9 ฉบับ จึงยึดไว้เป็นหลักฐาน
จากการตรวจค้นในเบื้องต้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายเพิ่มเติม แต่เมื่อนำภาพจากกล้องวงจรปิดให้ดู นายส่งศักดิ์จำนนต่อหลักฐานและให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริง เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดรถจักรยานยนต์ พร้อมด้วยหมวกกันน็อกและรองเท้าที่สวมใส่ในวันก่อเหตุ พร้อมแจ้งข้อหา “ลักทรัพย์หรือรับของโจร”
ทั้งนี้ ชุดสืบสวนยังพบว่านายส่งศักดิ์มีส่วนพัวพันกับคดีการใช้ธนบัตรปลอมที่กำลังเป็นข่าวเตือนภัยจากพ่อค้าแม่ค้าในจังหวัดชลบุรีและนนทบุรี โดยผู้ต้องหารับสารภาพว่า เมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา ตนได้รับเงินจำนวน 10,000 บาท แทนเพื่อนที่ทำธุรกิจซื้อขายรถยนต์มือสอง ภายหลังเพื่อนระบุว่าเป็นเงินปลอม ตนไม่รู้จะจัดการอย่างไรจึงนำไปตระเวนซื้อของตามร้านค้าที่ไม่มีการตรวจสอบธนบัตร
ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของนายส่งศักดิ์ พบว่ามีคดีติดตัวยาวเป็นหางว่าวถึง 9 คดี ได้แก่ คดีหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่น (สภ.จอมบึง ปี 2550), คดีประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย (สภ.จอมบึง ปี 2550), คดีเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (สภ.เมืองนนทบุรี ปี 2553, 2557), คดีครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (สภ.เมืองนนทบุรี ปี 2555, 2558),
คดีลักทรัพย์ (สน.บางเขน ปี 2558), คดีบุกรุกในเวลากลางคืน (สภ.เมืองนนทบุรี ปี 2559) และคดีตัวการลักทรัพย์ (สภ.คลองหลวง ปี 2565) เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.ปากคลองรังสิต เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป