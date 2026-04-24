เพื่อนกลับมาแทบช็อก เห็นร่างหนุ่มลอยในสระน้ำ โรงแรมหรู เสียชีวิตสลด พยายามนำร่างขึ้นมาปั๊มหัวใจยื้อชีวิตแต่ไม่รอด ด้าน สระปิดตั้งแต่เวลา 22.00 น.แล้ว
เมื่อเวลา 00.30 น. วันที่ 24 เม.ย.2569 ศูนย์วิทยุสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยา รับแจ้งเหตุมีคนจมน้ำเสียชีวิตภายในคอนโดหรูแห่งหนึ่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังรับแจ้งจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่
ที่เกิดเหตุพบเจ้าหน้าที่พยายามช่วยเหลือปั๊มหัวใจแต่ไม่เป็นผลเสียชีวิตในเวลาต่อมา ทราบชื่อคือ Mr.SHAO YIHAO อายุ 21 ปี สัญชาติจีน สภาพศพใส่เพียงกางเกงในตัวเดียว จมสระน้ำระดับความสูง 2 เมตร
จากการสอบถาม นายเอกลักษณ์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 46 ปี กล่าวว่า สระน้ำของคอนโดได้ปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 22.00 น.แล้ว พนักงานส่วนใหญ่ก็เดินตรวจตราตามตึกแล้วเข้าจุดประจำการหลังจากปิดสระน้ำ
ก่อนจะมีหญิงสาวชาวจีนเพื่อนของผู้ตายขณะที่กลับมาจากทำธุระข้างนอกมาเจอผู้ตายลอยตัวอยู่ในสระน้ำ ก่อนจะรีบลงไปช่วยกันขึ้นมาจากสระน้ำ พร้อมแจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ ส่วนสาเหตุนั้นไม่มีใครทราบว่าแอบลงมาเล่นน้ำตั้งแต่ตอนไหน เพราะหลังปิดสระน้ำต่างฝ่ายก็ทำหน้าที่ของตัวเอง
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เก็บข้อมูลที่เกิดเหตุ จนทราบว่าผู้ตายพักอยู่ชั้นที่ 20 และเข้าเช็กอินวันนี้วันแรก ส่วนสาเหตุอย่างไรแล้วจะทำการสอบสวนอีกครั้ง สำหรับร่างของผู้เสียชีวิตให้มูลนิธิสว่างบริบูรณ์นำไปรักษาไว้ที่โรงพยาบาลปัทคุณก่อนเพื่อรอการติดต่อหาญาติและแจ้งเหตุการเสียชีวิตในครั้งนี้ต่อไป