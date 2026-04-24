ตำรวจ แจงแล้ว ปมหนุ่มขี่จยย. หนีสายตรวจ เสียหลักล้มเสียชีวิต เผยนาทีขับตาม เห็นโยนของบางอย่างทิ้ง ก่อนพบยาบ้า 106 เม็ด ด้าน แม่ ติดใจปม “ถีบรถ”

วันที่ 24 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง ออกหนังสือชี้แจงกรณีวัยรุ่นขี่จักรยานยนต์หลบหนีการตรวจค้นของสายตรวจ สภ.มาบตาพุด จนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลและการตั้งข้อสงสัยจากครอบครัวผู้เสียชีวิต ​

ซึ่งเหตุเกิดเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 23 เม.ย.ที่ผ่านมา ขณะตำรวจสายตรวจ สภ.มาบตาพุด ออกตรวจพื้นที่ พบวัยรุ่นชายมีท่าทีต้องสงสัย จึงเรียกขอตรวจค้น แต่ผู้ต้องสงสัยกลับเร่งเครื่องหลบหนีไปทางหลังวัดมาบตาพุด ระหว่างหลบหนี ผู้ตายได้โยนสิ่งของบางอย่างทิ้งข้างทาง

หนีสายตรวจ

ภาพวันเกิดเหตุ

ในขณะหลบหนีเข้าซอยตลาดนัดลานปูน รถเกิดเสียหลักเฉี่ยวชนรถยนต์ที่จอดริมทางจนพลิกคว่ำ ศีรษะฟาดพื้นอย่างแรง เสียชีวิตในเวลาต่อมา จากการตรวจค้นร่างกายไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย แต่เมื่อย้อนกลับไปตรวจสอบจุดที่โยนของทิ้ง พบกระเป๋าสตางค์ภายในบรรจุยาบ้า จำนวน 106 เม็ด

หลังเกิดเหตุ มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอพร้อมคำบรรยายอ้างว่า “ตำรวจใช้เท้าถีบรถจักรยานยนต์ของผู้ตาย” จนเป็นเหตุให้เสียหลักชนรถยนต์ริมทาง ซึ่งส่งผลให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมาก

โดยฝ่ายหนึ่งมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า หากไม่มีความผิดจะหลบหนีทำไม ส่วนอีกฝ่ายมองว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่เกินกว่าเหตุหรือไม่

ด้าน แม่ของผู้เสียชีวิตได้เดินทางไปยัง สภ.มาบตาพุด เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงและขอดูหลักฐานประกอบ เนื่องจากยังคง “ติดใจ” สาเหตุการเสียชีวิตว่าเกิดจากอุบัติเหตุด้วยตนเองหรือการกระทำของเจ้าหน้าที่ ตามที่มีกระแสข่าวในโลกออนไลน์

ซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและภาพจากกล้องวงจรปิดในบริเวณใกล้เคียง เพื่อสรุปสำนวนคดีและให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายต่อไป

หนีสายตรวจ

ตำรวจ แจงแล้ว ปมหนุ่มขี่จยย. หนีสายตรวจ เสียหลักล้มเสียชีวิต เผยนาทีขับตาม เห็นโยนของบางอย่างทิ้ง ก่อนพบยาบ้า 106 เม็ด ด้าน แม่ ติดใจปม “ถีบรถ”

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