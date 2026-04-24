พี่ชาย ‘เสี่ยแป้ง นาโหนด’ ยืนยันคลิปจริง หวั่นน้องถูกกลั่นแกล้งเพิ่ม หลังร้องเรียนในเรือนจำบางขวาง เผยเคยเขียนจดหมายระบายความอึดอัดในเรือนจำ
วันที่ 24 เม.ย. 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณี นายเชาวลิต ทองด้วง หรือ “เสี่ยแป้ง นาโหนด” อายุ 41 ปี นักโทษคดีอุกฉกรรจ์ ซึ่งปัจจุบันถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำความมั่นคงสูงบางขวาง หลังเคยหลบหนีจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ก่อนถูกจับกุมได้ในประเทศอินโดนีเซียและนำตัวกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยเมื่อราว 2 ปีก่อน
ล่าสุด เสี่ยแป้งได้อัดคลิปเสียงร้องเรียนส่งถึงผู้สื่อข่าว ระบุว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรือนจำ ทั้งการถูกกลั่นแกล้งทางคดี การส่งเอกสารฎีกาถูกขัดขวางจนเสียสิทธิ์ รวมถึงขอให้ย้ายไปคุมขังเรือนจำอื่น เช่น เรือนจำคลองเปรม และเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบ
นอกจากนี้ ยังมีการกล่าวอ้างว่า มีผู้ต้องขังจำนวนมากถูกกลั่นแกล้งในลักษณะเดียวกัน รวมถึงร้องเรียนว่ามีเจ้าหน้าที่ปล่อยปละละเลยให้ผู้ต้องขังบางส่วนใช้โทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ภายในเรือนจำ ซึ่งผิดระเบียบ และอาจเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดข้ามชาติ
ต่อมา ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สอบถาม นายกษิชาติ อายุ 44 ปี พี่ชายของเสี่ยแป้ง เปิดเผยว่า เพิ่งทราบเรื่องและได้ฟังคลิปดังกล่าว ยืนยันว่าเป็นเสียงของน้องชายจริง โดยมองว่าการออกมาเปิดเผยข้อมูลมีทั้งผลดีและผลเสีย
“ข้อดีคือเขาได้ระบายความเป็นอยู่ในเรือนจำให้สังคมรับรู้ แต่ก็เป็นห่วงว่าหลังจากนี้ น้องอาจถูกกลั่นแกล้งหรือถูกเพิ่มโทษมากขึ้น” พี่ชายกล่าว
ทั้งนี้ พี่ชายยอมรับว่าไม่ค่อยได้เข้าเยี่ยมน้องชายมากนัก แต่ก่อนหน้านี้เคยได้รับจดหมายที่เสี่ยแป้งเขียนระบายความอึดอัดจากภายในเรือนจำ อีกทั้งญาติที่เข้าเยี่ยมต่างก็สะท้อนปัญหาในลักษณะเดียวกับที่ปรากฏในคลิป
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อข้อร้องเรียนดังกล่าว