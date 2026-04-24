ตั้งรักษาการ เจ้าอาวาสวัดสนามไชย ชาวบ้านทำบุญวันพระ ถวายพวงมาลัย 99 พวง ไหว้รูปเหมือน “หลวงปู่ศรี” ขอพรให้ช่วยดลจิตดลใจให้เจ้าอาวาสกลับวัด
วันที่ 24 เม.ย.2569 บรรยากาศที่วัดสนามไชย ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นไปตามปกติ เนื่องในวันพระ มีญาติโยมเดินทางมาทำบุญอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางความห่วงใยกรณีเจ้าอาวาสหายตัว
พระครูภาวนารัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดสำเภาล่ม และเจ้าคณะตำบลภูเขาทอง ผู้กำกับดูแลวัดสนามไชย เดินทางมามอบคำสั่งแต่งตั้ง พระวสันต์ ฐานุตตโร อายุ 55 ปี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ขึ้นรักษาการเจ้าอาวาสวัดสนามไชยเป็นการชั่วคราว เพื่อดูแลกิจการภายในวัด
ชาวบ้านที่มาร่วมทำบุญต่างให้การยอมรับ และเชื่อมั่นว่าพระวสันต์จะสามารถดูแลวัดได้เป็นอย่างดี ภายหลังทำบุญ กลุ่มชาวบ้านได้เข้าไปในพระอุโบสถ กราบไหว้รูปเหมือน “หลวงปู่ศรี” อดีตเจ้าอาวาส พร้อมอธิษฐานขอพรให้ช่วยดลจิตดลใจให้เจ้าอาวาสกลับมาที่วัด หรืออย่างน้อยให้ติดต่อกลับ โดยมีการถวายพวงมาลัยจำนวน 99 พวง
นางสังวาลย์ จงรักษ์ อายุ 66 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ เปิดเผยว่า ชาวบ้านมีความศรัทธาและเคารพเจ้าอาวาสเป็นอย่างมาก ตั้งแต่เข้ามาพัฒนาวัดจนมีความเจริญ และมีญาติโยมมาทำบุญเพิ่มขึ้น เชื่อว่าท่านอาจมีความเครียดสะสมจากหลายปัจจัย
“นิสัยของท่านเป็นคนคิดมาก ขี้น้อยใจ หากมีปัญหาหนักก็จะเก็บไปเครียดคนเดียว ก่อนหน้านี้เคยบ่นอยากสึกจากความกดดันเรื่องงาน แต่เมื่อมีคนให้กำลังใจก็ผ่านไปได้” นางสังวาลย์กล่าว
ทั้งนี้ ชาวบ้านเชื่อว่า ความเครียดอาจเกิดจากภาระงาน โดยเฉพาะการจัดบวชสามเณรภาคฤดูร้อนที่มีจำนวนมากในปีนี้ พร้อมยืนยันว่าทุกคนยังรอคอยและพร้อมให้กำลังใจ
“อยากบอกท่านว่าไม่ว่าจะมีปัญหาอะไร ขอให้กลับมาที่วัด ชาวบ้านพร้อมช่วยเหลือและอยู่เคียงข้างเสมอ” นางสังวาลย์กล่าว
ขณะที่ชาวบ้านยังคงติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด และหวังว่าจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการกลับมาของเจ้าอาวาสในเร็ววัน
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