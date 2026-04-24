มอบตัวแล้ว “เซียนกล้วย” นักสนุกเกอร์ชื่อดัง รับพลั้งมือทำร้ายแฟนเสียชีวิตคาโรงแรมม่านรูด บอกไม่ได้ตั้งใจฆ่า พยายามช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถแต่ไม่ฟื้น
กรณี นายวิทวัส หรือ “เซียนกล้วย” อายุ 50 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา หลังมีเหตุพบศพผู้เสียชีวิตคือ น.ส.กิมหยง อายุ 31 ปี เสียชีวิตภายในห้องพักโรงแรมม่านรูด จ.นครศรีธรรมราช เมื่อคืนวันที่ 22 เม.ย.69 ที่ผ่านมา ก่อน นายวิทวัส จะขับรถ จยย.ไปบอกพนักงานโรงแรมว่ามีหญิงเป็นลมแล้วหลบหนีไป ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น
ล่าสุดวันที่ 24 เม.ย. 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อกลางดึกวันที่ 23 เม.ย. นายวิทวัส ได้ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ ตชด.427 กก.ตชด.42 ค่ายศรีนครินทรา อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อขอมอบตัวหลังถูกออกหมายจับ
ต่อมาชุดสืบสวน สภ.เมือง ได้ไปรับตัวมาสอบสวนที่ สภ.เมือง โดยมี พ.ต.อ.จักวรรดิ บุญทวีกุลสวัสดิ์ รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ได้เดินทางมาสอบสวนปากคำเบื้องต้นด้วยตัวเอง
นายวิทวัส นักสนุกเกอร์ชื่อดังเมืองนคร ให้การว่า ไม่มีเจตนาที่จะฆ่าแฟนสาว ไม่ได้ตั้งใจฆ่า โดยได้ทะเลาะทำร้ายกันจนแฟนสาวแน่นิ่งไป และพยายามช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถแต่ไม่ฟื้น จากนั้นได้ไปบอกพนักงานโรงแรมให้ช่วยเรียกหน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือ เพื่อนำส่ง รพ.และตกใจมากจึงหนีออกจากที่เกิดเหตุไปตั้งหลัก
“หลังออกจากโรงแรมแล้วได้โทรลูกสาวให้มารับ และคิดไว้แล้วว่าถ้าหลบหนีก็หนีไปได้ไม่นาน จึงตัดสินใจเข้ามอบตัว” นายวิทวัส ระบุ
สำหรับสาเหตุมาจากความหึงหวง ซึ่งฝ่ายหญิงพยายามตีตัวออกห่างทำให้เกิดความระแวงว่าไปมีชายอื่นจึงพากันมาเคลียร์ปัญหาที่โรงแรมดังกล่าวถึงขั้นทะเลาะลงไม้ลงมือทำร้ายกันจนถึงขั้นเสียชีวิตในที่สุด
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัว นายวิทวัส ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป