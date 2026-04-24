เจอพายุฤดูร้อน ฝนตกถนนลื่น กระบะตู้ทึบ-กระบะคอกเสียหลักชน ก่อนพุ่งกระแทกต้นไม้กลางถนน สาหัส 3 เสียชีวิต 1
วันที่ 24 เม.ย.2569 พ.ต.อ.โยธิน วรรณทวี ผกก.สภ.ปักธงชัย รับรายงานเหตุ รถกระบะชนกัน ที่ถนนสาย304 ฝั่งขาเข้าเมืองนครราชสีมา ช่วงมออ่างหิน ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายราย เมื่อเย็นวานที่ผ่านมา โดยทีมกู้ชีพ-กู้ภัย ฮุก 31 นครราชสีมา จุดปักธงชัย ลงพื้นที่ ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
ที่เกิดเหตุพบรถกระบะตู้ทึบ โตโยต้า สีขาว ทะเบียน ยพ 9965 นครราชสีมา สภาพด้านหน้าพังยับ จอดสงบนิ่งอยู่ไหล่ทางด้านขวา ในสภาพหัวรถย้อนศรกับทิศทางจราจร และพบรถกระบะคอกอีกคัน ยี่ห้อโตโยต้า สีบรอนซ์ ทะเบียน ผบ 284 นครราชสีมา สภาพด้านหน้าและด้านข้างฝั่งซ้ายพังยับ มีผู้บาดเจ็บเป็นคนขับและผู้โดยสารมากับรถทั้งสองคัน รวม 4 คน กู้ชีพ-กู้ภัยจึงรีบให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
เพราะมีผู้บาดเจ็บอาการสาหัส ติดคาอยู่ในรถกระบะคันสีบรอนซ์ ต้องประสานรถพยาบาลและกู้ชีพ จาก รพ.ปักธงชัย รวมทั้ง กู้ภัย ฮุก 31 นครราชสีมา จุดไชยมงคล / จุดหน้าค่ายสุรธรรมพิทักษ์ และ กู้ภัยฮุก 31 เขตเมือง นำอุปกรณ์ตัดถ่างมาช่วยงัดร่างผู้บาดเจ็บออกมาจากซากรถ และเร่งปฐมพยาบาลเบื้องต้น
จากการตรวจสอบพบว่า รถกระบะตู้ทึบสีขาว มี น.ส.จิรัชญา ผันจังหรีด อายุ 34 ปี เดินทางมากับ น.ส.นุจริน ผันจังหรีด อายุ 40 ปี ได้รับบาดเจ็บอาการค่อนข้างสาหัส ส่วนรถกระบะ สีบรอนซ์ มีนายสุรศักดิ์ ของสันเทียะ อายุ 26 ปี เป็นคนขับ และมี น.ส.กรรณิการ์ มะเริงสิทธิ์ อายุ 25 ปี นั่งโดยสารมาด้วย ซึ่งทั้งคู่มีบาดแผลฉกรรจ์ อาการสาหัส
เนื่องจากชนกับรถกระบะคู่กรณี แล้วรถเสียหลักหมุนคว้างตกลงไปในร่องกลางถนน กระแทกเข้ากับต้นไม้อย่างแรง จนรถฝั่งซ้าย ที่มี น.ส.กรรณิการ์ ที่นั่งโดยสารมาด้วย ตัวรถพังยุบงอ ทำให้น.ส.กรรณิการ์ ได้รับบาดเจ็บหนักมาก สัญญาณชีพอ่อน กู้ชีพฯ ต้อง CPR ยื้อชีวิต แต่ทนพิษบาดแผลไม่ไหว ได้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ กู้ชีพ-กู้ภัยจึงรีบนำผู้บาดเจ็บรักษาต่อที่ รพ.ปักธงชัย ส่วนร่างผู้เสียชีวิต นำส่งให้แพทย์นิติเวช รพ.ปักธงชัย ชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจน
เบื้องต้น สันนิษฐานว่า รถกระบะทั้งสองคันขับมาตามเส้นทางด้วยความเร็ว เพื่อเร่งกลับบ้าน แต่มาเจอกับสภาพถนนในช่วงเวลาดังกล่าว เพิ่งมีพายุฤดูร้อน ลมกระโชกแรง ทำเศษไม้ร่วงหล่นเต็มถนน และมีฝนตก เป็นเหตุให้ถนนลื่น รถคันใดคันหนึ่งจึงเสียหลัก แล้วรถกระบะอีกคันที่ขับตามมาเบรกไม่ทันจึงพุ่งชน กระเด็นไปคนละทิศละทาง ทำให้มีผู้บาดเจ็บ 3 ราย และเสียชีวิต 1 รายดังกล่าว .