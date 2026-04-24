หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ถูกแจ้งจับ อนาจารนักศึกษาสาวบนรถตู้ พ่อผู้เสียหายลั่นเตรียมยื่นหนังสือร้องเรียนถึงผู้ว่าฯ เอาผิดให้ถึงที่สุด

24 เม.ย. 69 – ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า ข้าราชการระดับหัวหน้า สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) แห่งหนึ่งใน อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ถูกกล่าวหาว่าก่อเหตุลวนลามนักศึกษาสาวภายในรถตู้โดยสารระหว่างเดินทางไปกรุงเทพฯ เหตุเกิดวันที่ 17 เม.ย. ที่ผ่านมา

ผู้เสียหาย เปิดเผยว่า ระหว่างทางมีชายที่นั่งอยู่เบาะด้านหลัง ยื่นมือมาจากด้านหลังและกระทำอนาจาร (จับหน้าอก) อ้างว่าเก็บของที่ตก แต่ผู้เสียหายเชื่อว่าเป็นการกระทำโดยเจตนา เนื่องจากมีการเกิดขึ้นซ้ำหลายครั้ง

ขณะที่ นายสุริยา อาย 45 ปี พ่อผู้เสียหาย เปิดเผยว่า ลูกสาวเดินทางกลับกรุงเทพ ขณะที่นั่งบนรถตู้ ได้โทรมาหาตน บอกว่ามีผู้ชายที่นั่งอยู่ด้านหลังยื่นมือมาจับหน้าอก ลูกร้องโวยวาย แต่ไม่มีใครในรถ ช่วย ตนจึงให้ลูกเปิดโฟนยื่นโทรศัพท์ให้กับคนขับรถตู้ แต่คนขับก็ไม่คุยด้วย ตนจึงขับรถจากชลบุรีไปที่เกิดเหตุซึ่งขณะนั้นอยู่บนทางด่วน จนรถตู้คันที่ลูกตนนั่งถึงหมอชิต

ตนไม่รู้ว่าคนขับคิดอะไร คนในรถก็ไม่มีใครช่วยลูกตนเลย ส่วนคนก่อเหตุก็ปล่อยลงจากรถ จนลูกตั้งสติได้จึงคว้าคอผู้ก่อเหตุไว้ แล้วตะโกนโวยวายเสียงดังตามในคลิป จนมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาช่วยยืนขวางไว้ โทรแจ้ง 191 แล้วพยายามช่วยกันผลักผู้ก่อเหตุขึ้นรถไปแจ้งความที่ สน.บางซื่อ พร้อมกันนี้เตรียมยื่นหนังสือร้องเรียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อดำเนินการเอาผิดอย่างถึงที่สุด

ความคืบหน้าล่าสุด ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยัง อบต.มาบไผ่ พูดคุยกับเจ้าหน้าที่รายหนึ่ง เปิดเผยว่า ผู้ถูกกล่าวหาคือหัวหน้าสำนักปลัด วันนี้ได้ลาหยุดงาน โดยผู้บังคับบัญชายืนยันว่า จะสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม หากพบว่ามีความผิดจะดำเนินการตามระเบียบราชการ ตั้งแต่พักงานจนถึงให้ออกจากราชการ โดยเจ้าหน้าที่ได้ส่งสำนวนคดีให้อัยการแล้ว อยู่ระหว่างรอการพิจารณาของศาล

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