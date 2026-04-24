สงขลา อนุมัติงบ ช่วยซ่อมแซมบ้านน้ำท่วม 112,927 ครัวเรือน รวม 16 อำเภอ วงเงิน 2,407 ล้านบาท โดยอยู่ระหว่างทยอยโอนเงิน

24 เม.ย. 69 – ที่ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ นายรอมดอน หะยีอาแว รองผู้ว่าฯสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 12/2569

นายรอมดอน เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือเยียวยาระดับจังหวัด ซึ่งถือเป็นการประชุมครั้งสุดท้าย เพื่อสรุปความเสียหายของบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดสงขลา

วันนี้อนุมัติเพิ่มเติม 14,565 ครัวเรือน วงเงิน 714,054,341.37 บาท อนุมัติการช่วยเหลือครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัด เสร็จสิ้นทั้งหมด 112,927 ครัวเรือน คิดเป็นวงเงินรวม 2,407 ล้านบาท (สองพันสี่ร้อยเจ็ดล้านบาท)

ขอยืนยันกับพี่น้องประชาชนว่า ได้อนุมัติภาพรวมการช่วยเหลือครบทั้งจังหวัดแล้ว จำนวน 112,927 หลังคาเรือน แม้ว่าตัวเลขส่วนใหญ่ประมาณ 90,000 กว่าหลังจะอยู่ในเขต อ.หาดใหญ่ แต่ในพื้นที่อีก 15 อำเภอของสงขลา ก็ได้รับการอนุมัติครบถ้วนทั้งหมดเช่นเดียวกัน และอยู่ระหว่างทยอยโอนเงิน

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ช็อก บุกรวบบุคลากร โรงพยาบาลรัฐชื่อดัง ขยายผลจับผู้ช่วยพยาบาลสาว
2

ตำรวจคอมมานโด กว่า 30 นาย บุกโรงพักปากเกร็ด ให้กำลังใจ ส.ต.อ. ถูก ด.ต. เมากร่าง ทำร้ายร่างกาย
3

ระทึก เครื่องบินโบอิ้ง การบินไทย กระจกร้าวในห้องนักบิน เร่งจอดฉุกเฉิน
4

ถล่มพรุ่งนี้ 5 วันเต็มๆ กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฉบับที่ 7 อากาศแปรปรวน ฝนหนักมาก เปิดชื่อจังหวัดเสี่ยง
5

เปิดสาเหตุ ด.ต.กร่าง รุมตื้บ คอมมานโด กลางร้านคาราโอเกะ ตั้งกก.สอบ
6

คอมมานโด นั่งดื่มกับแฟนในร้าน ด.ต. มาเช็กรุ่น บอก "กูตำรวจปากเกร็ด' ก่อนรุมกระทืบ
7

น้องชายเล่าสุดช็อก นาทีรู้ข่าว เมตตา รุ่งรัตน์ เสียชีวิต เคยบ่นตัดพ้อให้ฟังบ่อยๆ เผยเรื่องปืนที่เก็บไว้ตั้งแต่สาวๆ
8

นางเอกดัง เลิกแฟนไฮโซแล้ว จบสวยมั้ยไม่รู้ แต่บล็อกกันแล้ว เพจดังบอกใบ้ชัดๆ
9

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุดออกอะไร
10

ด่วน! ปอศ. อายัดทรัพย์สิน "บุ๋ม ปนัดดา" ครอบครัว จ่อหมายจับ ไม่เกินศุกร์นี้