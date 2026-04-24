สงขลา อนุมัติงบ ช่วยซ่อมแซมบ้านน้ำท่วม 112,927 ครัวเรือน รวม 16 อำเภอ วงเงิน 2,407 ล้านบาท โดยอยู่ระหว่างทยอยโอนเงิน
24 เม.ย. 69 – ที่ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ นายรอมดอน หะยีอาแว รองผู้ว่าฯสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 12/2569
นายรอมดอน เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือเยียวยาระดับจังหวัด ซึ่งถือเป็นการประชุมครั้งสุดท้าย เพื่อสรุปความเสียหายของบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดสงขลา
วันนี้อนุมัติเพิ่มเติม 14,565 ครัวเรือน วงเงิน 714,054,341.37 บาท อนุมัติการช่วยเหลือครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัด เสร็จสิ้นทั้งหมด 112,927 ครัวเรือน คิดเป็นวงเงินรวม 2,407 ล้านบาท (สองพันสี่ร้อยเจ็ดล้านบาท)
ขอยืนยันกับพี่น้องประชาชนว่า ได้อนุมัติภาพรวมการช่วยเหลือครบทั้งจังหวัดแล้ว จำนวน 112,927 หลังคาเรือน แม้ว่าตัวเลขส่วนใหญ่ประมาณ 90,000 กว่าหลังจะอยู่ในเขต อ.หาดใหญ่ แต่ในพื้นที่อีก 15 อำเภอของสงขลา ก็ได้รับการอนุมัติครบถ้วนทั้งหมดเช่นเดียวกัน และอยู่ระหว่างทยอยโอนเงิน