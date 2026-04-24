พายุถล่มอุดรฯ ต้นไม้โค่นขวางถนน ชายวัย 42 ขี่รถออกไปจับอึ่งอ่าง มองไม่เห็น เนื่องจากถนนมืด พุ่งชนใส่เต็ม ๆ คอหักเสียชีวิตคาที่
24 เม.ย. 69 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดเหตุพายุฝนกลุ่มหนักในพื้นที่ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี เมื่อช่วงคืนวันที่ 23 เม.ย. สร้างความเสียหายให้บ้านเรือนประชาชน ที่ถูกพายุบ้านพังเสียหายไปจำนวนมาก รวมถึงมีผู้เสียชีวิต
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจ บ้านโนนฐานะ หมู่ 9 ต.สร้างก่อ อ.กุดจับ พบต้นไม้ใหญ่ริมถนนหักโค่นทับสายไฟจนขาด ต้นยางพาราชาวบ้านโค่นหลายสิบต้น บ้านเรือนประชาชนถูกแรงพายุพัดเอาหลังคาบ้านเปิดพังไประมาณ 30-40 หลัง ต้นไม้ใหญ่หักโค่นทับบ้านอีกหลายหลัง
น.ส.โย อายุ 43 ปี เปิดเผยว่า พายุมาประมาณ 2-3 ทุ่ม พายุมาทั้งฝนและลมน่ากลัวมาก ทุกคนต้องหลบในที่ปลอดภัย บ้านพังถูกต้นลำไยทับบ้านโชคดีที่ไม่ทับคน ส่วนบ้านพี่ชายก็ถูกพายุพัดเอาหลังคาบ้านไปหมด เกิดมาไม่เคยพบเคยเห็น
ขณะที่ นางสุปราณี อายุ 58 ปี เปิดเผยว่า พายุมาแบบไม่ได้ตั้งตัวเลย หลังคาปลิวไปหมดเลย มีเสียงไฟชอร์ตด้วย ยังดีที่ไฟไม่ไหม้บ้าน ตนและหลานต้องกอดกันไว้ หลังคาบ้านปลิวออกหมด เคยเจอคล้ายแบบนี้เมื่อ 20 ปีที่แล้ว ไม่คิดว่าจะมาเจออีก
นอกจากนี้ยังได้รับรายงานว่า บริเวณถนนระหว่างหมู่บ้านบ้านสร้างก่อ ต.สร้างก่อ ต.ปะโค ต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มทับถนน และถนนนั้นมืด ทำให้ นายใหม่ อายุ 42 ปี ขับซาเล้งจะออกไปจับอึ่งอ่างกับพี่ชายไม่เห็น พุ่งชนต้นไม้ที่ล้มทับถนนเข้าอย่างจังจนคอหักเสียชีวิต