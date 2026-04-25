ตำรวจจ่อเรียกสอบขบวนการ “ใบเกิดทิพย์” โคราช เอี่ยวเจ้าหน้าที่รัฐ สวมสิทธิ์จีนเทา กว่า 27 ราย เรียกรับผลประโยชน์รายละหลักหมื่นบาท

จากกรณี ดร.กิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา เข้าแจ้งความกับตำรวจ สภ.เมืองนครราชสีมา เพื่อให้ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่-เจ้าพนักงานทะเบียนของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง หลังตรวจพบทุจริตในงานทะเบียนราษฎรของเทศบาลฯ

โดยมีพฤติการณ์ปลอมเอกสารแจ้งเกิดให้บุคคลต่างชาติเป็นขบวนการ และมีการเรียกรับผลประโยชน์รายละหลักหมื่นบาท ซึ่งการตรวจสอบดังกล่าว เกิดขึ้นภายหลังกรมการปกครองประสานเข้าตรวจสอบ พบความผิดปกติในการออกเอกสารแจ้งเกิดให้บุคคลต่างชาติ(จีนเทา)

ซึ่งขณะนี้ พบข้อมูลความผิดปกติแล้วอย่างน้อย 27 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นชาวจีน และมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการดังกล่าว

ล่าสุดวันที่ 25 เมษายน 2569 พ.ต.อ.ศิริชัย ศรีชัยปัญญา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้รับแจ้งความในคดีดังกล่าวแล้ว โดยเบื้องต้น นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลางได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานทะเบียนของเทศบาลรายหนึ่ง

แต่ยังไม่ได้ส่งมอบเอกสารรายชื่อผู้เกี่ยวข้องในกรณีใบเกิดทิพย์ทั้ง 27 ราย รวมถึง เอกสารสำคัญอื่น ๆ ให้กับพนักงานสอบสวน

ทั้งนี้ ในสัปดาห์หน้า พนักงานสอบสวนเตรียมเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าสอบปากคำ โดยเฉพาะผู้แจ้งความและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับคดี เพื่อนำข้อมูลมารวบรวมเป็นหลักฐาน ก่อนส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อาทิ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) หรือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป

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