ตำรวจชุดสืบสวนเมืองระนอง ติดตามทองแท่งน้ำหนัก 10 บาท คืนให้เจ้าทรัพย์ คดีน้าเขยพาพวกบุกลักทองคำแท่งหลาน 35 บาท

วันที่ 25 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า คดีลักทรัพย์ทองคำแท่ง น้ำหนักรวม 35 บาท มูลค่ากว่า 2,500,000 บาท พร้อมพระเลี่ยมทองและไม่เลี่ยมทองอีกจำนวนหนึ่ง รวมมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท เหตุเกิดวันที่ 10 เม.ย. 2569 ที่บ้านพัก ซอยนกเขาสะพานปลา จ.ระนอง

ล่าสุด พล.ต.ต.ธนวัตร วัฒนกุล ผบก.ภ.จว.ระนอง ได้มอบทองคำแท่ง 2 แท่ง น้ำหนัก 10 รวม มูลค่า 720,000 บาท บาท คืนให้กับผู้เสียหาย ภายหลัง พ.ต.ท.จักรพันธ์ แก้วขาว รอง ผกก.สส.สภ.เมืองระนอง หัวหน้าชุดติดตามคดีลักทรัพย์ทองคำ ติดตามทองคำ 2 แท่งนี้คืนได้ที่ จ.นครปฐม

พล.ต.ต.ธนวัตร ระบุ ในส่วนทองคำที่เหลือจะพยายามเต็มที่ แม้ทองคำติดตามมาได้ไม่หมด ก็จะให้กลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุชดใช้ให้ครบตามจำนวนเสียหาย ส่วนคนร้ายที่ยังหลบหนีอีก 2 ราย คือนายขิ่น ผู้ลงมือก่อเหตุ และนายไข่ เพื่อนบุตรชายนายขิ่น ที่ยังหลบหนีอยู่ ถูกออกหมายจับหมดแล้ว คาดว่าอีกไม่นานคงได้ตัว เพราะคดีนี้คืบหน้าต่อเนื่อง ขอให้มั่นใจว่า ตำรวจจะดำเนินการให้เต็มที่

ด้านผู้เสียหาย กล่าวเปิดใจว่า ดีใจที่ตำรวจสามารถติดตามทองคำได้คืนมาบางส่วนแล้ว ยังคงมั่นใจว่าตำรวจยังสามารถติดตามทองคำกลับมาได้อีก รวมทั้งตัวคนร้ายอีก 2 รายที่ยังคงหลบหนีอยู่ ขอให้กำลังใจตำรวจชุดสืบสวนที่ติดตามคดีอย่างต่อเนื่อง ไม่ได้พักเลย

อ่านข่าว หลานวอนน้าเขย อย่าเจ้าคิดเจ้าแค้น หลังได้ประกันตัว เหตุลักทองคำแท่ง 35 บาท

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