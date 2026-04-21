หลานเผยตอนนี้ก็รู้สึกไม่ปลอดภัย วอนน้าเขย อย่าเจ้าคิดเจ้าแค้น หลังได้ประกันตัว เหตุลักทองคำแท่ง 35 บาท รับกังวลไม่กล้าออกจากบ้าน
ความคืบหน้าคดีคนร้ายก่อเหตุลักทรัพย์ทองคำแท่งน้ำหนักรวม 35 บาท พร้อมพระเลี่ยมทองและไม่เลี่ยมทอง รวมมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท ในพื้นที่ สภ.เมืองระนอง ได้รวบตัวผู้ต้องหาได้ 2 ราย คือน้าเขยวัย 70 และนายเข๊กวัย 24 ลูกชายของคนร้ายที่ลงมืองัดบ้านเข้าไปก่อเหตุลักทรัพย์
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 พ.ต.อ.ธวัชชัย ซุ้นเจริญ ผู้กำกับการ สภ.เมืองระนอง เปิดเผยว่า ชุดสืบสวนสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้แล้ว 2 คน ได้แก่ น้าเขย อายุ 70 ปี และนายเข๊ก อายุ 24 ปี ซึ่งเป็นบุตรชายของผู้ก่อเหตุ โดยภายหลังการสอบสวนขยายผล เจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งสองรายฝากขังต่อศาลจังหวัดระนองเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ ในส่วนของการประกันตัว เป็นดุลพินิจของศาล โดยล่าสุดผู้ต้องหารายแรก คือ น้าเขย ได้รับการประกันตัวแล้ว ขณะที่ผู้ต้องหาอีกรายยังไม่ได้รับการประกันตัว
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ได้ออกหมายจับผู้ร่วมก่อเหตุอีก 2 ราย คือ นายขิ่น และนายไข่ และอยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดี คาดว่าจะสามารถจับกุมได้ในเร็ว ๆ นี้ โดยจากการสันนิษฐาน ทรัพย์สินที่ถูกขโมยไป โดยเฉพาะทองคำแท่ง 35 บาท น่าจะอยู่กับนายขิ่น ซึ่งเป็นผู้ลงมือเข้าไปก่อเหตุภายในบ้านเพียงคนเดียว ตามภาพจากกล้องวงจรปิดที่ปรากฏตามสื่อ
นายธนโชติ ผู้เสียหาย เปิดเผยหลังน้าเขยได้รับการประกันตัว ว่า ตอนนี้ก็รู้สึกไม่ปลอดภัย เพราะว่าจากประวัติของลูกน้องคนสนิทของแกแล้ว กลัวแกคิดไม่ดี เพราะว่าเราตอนนี้ก็ไม่ออกไปไหนเลยกับแฟน เพราะประวัติลูกน้องแกน่ากลัว ผมเลยยังไม่กล้าออกจากบ้าน ต้องระวังตัวเอง
ก็อยากจะฝากถึงน้าเขย อยากให้แกคิดได้สักที อย่ามาเจ้าคิดแค้นอะไรกับผมเลย ผมว่าจะทำงานของผมไปตามปกติ แต่ผมก็จะระวังตัวยิ่งขึ้น ก็ฝากบอกน้านะครับว่า ผมไม่ได้โกรธหรือเกลียดอะไรกับแก ให้อภัยแก ส่วนเรื่องของคดี ก็ให้ตำรวจทำตามไปตามขั้นตอนของกฎหมาย