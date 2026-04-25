ครูหนุ่มสุดทน ตั้งกล้องจับโจรขโมยไข่ต้มเกลี้ยงแผง แต่ผลที่ได้สุดอึ้งเมื่อกล้องบันทึกภาพคนร้ายได้อย่างชัดเจน ไม่ใช่ทั้งภารโรง นักเรียนก็ไม่ใช่
วันที่ 25 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงาน มีครูชายสอนศิลปะและดนตรี โรงเรียนบ้านมาบกราด ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ตั้งกล้องหวังถ่ายหัวขโมยไข่ไก่ที่ต้มเอาไว้รับประทาน ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 23 เม.ย.ที่ผ่านมา ไข่ที่ต้มเอาไว้หน้าห้องพัก 1 แผงถูกขโมยออกจากหม้อต้มหายไปยกแผง แต่ผลที่ได้สุดอึ้งเมื่อกล้องบันทึกภาพคนร้ายได้อย่างชัดเจน
ครูเจมส์ หรือ นายอนุวิทย์ เทียมกระโทก บอกว่า ปกติแล้วมักจะใช้เวลาว่างต้มไข่ไก่จำนวนมาก แล้วนำไปใส่ตู้เย็นเก็บไว้กินเพื่อความสะดวก และเมื่อวันที่ 23 เม.ย.ที่ผ่านมาก็ทำเหมือนเช่นปกติทุกครั้ง แต่ทิ้งไข่เอาไว้ในหม้อต้มข้ามคืนโดยไม่ได้ปิดฝา พอเช้าวันรุ่งขึ้น ปรากฏว่า ไข่ที่ต้มไว้หายไปหมดทั้งแผง พยายามสอบถามทั้งภารโรงและนักเรียน ต่างก็ไม่มีใครรับว่าเป็นคนเอาไป
เมื่อคิดว่าอาจจะเป็นสุนัขแต่ก็จะเอาไปโดยที่ไม่ล้มหม้อได้อย่างไร ตัดสินใจขยับกล้องวงจรปิดหันมุมใหม่ แล้วต้มไข่โชว์กล้อง 2 ฟองทิ้งไว้ข้ามคืนแบบเดิม เพื่อจับขโมยให้ได้คาหนังคาเขา ผลปรากฏว่า เวลาประมาณตี 5.50 น. ก็พบหัวขโมย ซึ่งเป็นกา มาคาบไข่ต้มเอาไปก่อน 1 ฟอง ก่อนที่จะกลับมาเอาอีกฟองในช่วง 06.19 น.ซึ่งไม่คาดคิดมาก่อน ว่า หัวขโมยไข่ต้มรายนี้ จะเป็นเจ้ากาข้างบ้านนี่เอง