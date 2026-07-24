จับมือฆ่าหั่นศพเพื่อน โยนชิ้นส่วนทิ้งป่ายูคา สารภาพเมา ทะเลาะในวงเหล้าแล้วบันดาลโทสะ หลังชาวบ้านแจ้งคนหาย พบชิ้นส่วนมนุษย์

เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 24 ก.ค. 2569 พ.ต.อ.ปรีชา นิสัยสม ผกก.สภ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา นำทีมตำรวจชุดสืบสวน สภ.แปลงยาว ตามแกะรอยไล่ล่าคนร้ายฆ่าหั่นศพทิ้งกลางป่ายูคาลิปตัส บ้านโป่งนกเป่า ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต พื้นที่เขตติดต่อ หมู่ที่ 9 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว หลังรับที่วานนี้แจ้งมีชาวบ้านพบชิ้นส่วนมนุษย์ ประกอบกับมีชาวบ้านแจ้งคนหายไว้

ต่อมาทีมตำรวจชุดสืบสวน สภ.แปลงยาว ประสานร่วมตำรวจชุดสืบ สภ.สนามชัยเขต ลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงลึกจนนำไปสู่การควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้คือนายบุญเลิศ อายุ 51 ปี ที่ให้การวกวนไปมา จนสุดท้ายสารภาพว่าเป็นคนลงมือใช้อาวุธมีดฆ่าเพื่อนคือนายรณกฤต อายุ 41 ปี เมื่อช่วงกลางดึก เวลา 22.20 น. วันที่ 15 ก.ค. 69 ที่บ้านของผู้เสียชีวิต ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต

โดยสาเหตุเกิดจากความเมาสุรา และมีปากเสียงกัน ก่อนบันดาลโทสะเกิดทะเลาะกับผู้เสียชีวิต หลังก่อเหตุได้ตัดแขนซ้ายไปโยนทิ้งกลางป่ายูคา ส่วนชิ้นส่วนลำตัว และศีรษะ ไปทิ้งห่างจากจุดทิ้งแขนที่ตำรวจพบประมาณ 500 เมตร

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คุมตัวผู้ก่อเหตุไปสอบสวนที่สภ.แปลงยาว เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ส่วนร่างผู้เสียชีวิต มอบให้กู้ภัยส่งไปที่โรงพยาบาลแปลงยาว เพื่อดำเนินการตามขั้นตอน

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