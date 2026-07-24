หนุ่มใหญ่ถูกตีท้ายทอยน่วม ก่อนสิ้นใจที่โรงพยาบาล ตำรวจปลุกจากเตียง คนก่อเหตุกำลังนอนพักผ่อน เจอไม้ไผ่เปื้อนเลือดตกอยู่ ชาวบ้านก็งง คนตายมาที่บ้านคนก่อเหตุทำไม
วันที่ 24 ก.ค.69 ร.ต.อ.เสกสรร อุดมทรัพย์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ได้รับแจ้งจาก รพ.บ้านไผ่ ว่ามีคนเสียชีวิตหลังถูกทำร้ายร่างกายเข้ามารักษาตัว ขอให้ไปตรวจสอบ
เมื่อไปตรวจสอบที่ รพ.บ้านไผ่ พบศพ นายธวัชชัย อายุ 58 ปี มีบาดแผลถูกของแข็งตีเข้าที่ท้ายทอยจนน่วม กะโหลกศีรษะแตก เลือดไหลออกมาจำนวนมาก
จากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่า ผู้ตายทะเลาะวิวาทกับ นายอภิชัย อายุ 51 ปี แล้วถูก นายอภิชัย ใช้ท่อนไม้ไผ่ยาวประมาณ 30 นิ้ว ตีที่ท้ายทอยหลายครั้ง กระทั่งเพื่อนบ้านได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือ จึงเข้าห้ามปรามและแยกเอาตัวผู้ตายส่งที่ รพ.บ้านไผ่ กระทั่งมาเสียชีวิต
ขณะเดียวกับหลังเกิดเหตุตำรวจสามารถควบคุมตัว นายอภิชัย คนก่อเหตุได้แล้ว โดยไปพบนอนพักผ่อนอยู่บนเตียงนอนภายในบ้าน ยังให้การไม่ได้ มีเพียงชาวบ้านให้ข้อมูลว่า นายอภิชัย อาศัยอยู่ที่บ้านเพียงคนเดียว ส่วนผู้ตายก็อยู่คนละบ้านห่างไกลกันพอสมควร โดย นายอภิชัย ไม่ได้ทำงาน และมักจะเดินขอเงินขอข้าวชาวบ้านไปทั่ว ถ้าขอไม่ได้ก็จะโวยวายอารมณ์เสีย
ไม่มีใครทราบว่า ผู้ตายมาที่บ้านของ นายอภิชัย ได้อย่างไร แล้วทำไมถึงถูกทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสแล้วไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย ก่อนควบคุมตัวส่งฟ้องต่อศาลเพื่อฝากขังตามขั้นตอนของกฏหมายต่อไป