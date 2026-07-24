พายุซัดพัทยา อ่วมทั้งเมืองน้ำท่วมฉับพลัน ระดับน้ำในบางจุดค่อนข้างสูง รถดับกลางถนนหลายสิบคัน ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งช่วยเหลือประชาชน

เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 24 ก.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงาน เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ส่งผลให้หลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะบริเวณถนนสุขุมวิท ถนนเลียบทางรถไฟ ถนนซอยเขาน้อย ถนนซอยเขาตาโล และถนนพัทยาสาย 3 ระดับน้ำในบางจุดค่อนข้างสูง ทำให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประชาชนได้รับความเสียหายหลายสิบคัน หลังขับลุยน้ำหรือจอดอยู่ในพื้นที่น้ำท่วม

เจ้าหน้าที่เมืองพัทยา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เร่งลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชน พร้อมอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และเร่งระบายน้ำในจุดที่ได้รับผลกระทบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมขัง และติดตามประกาศแจ้งเตือนสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

 

 

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