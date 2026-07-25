วัยรุ่นโคราช ท้าทายในโซเซียล ถูกอริไล่ยิง คนซ้อนท้ายเสียชีวิตคาถนน แม่เห็นร่างลูก ร่ำไห้แทบขาดใจ ทำไมต้องมาจบชีวิตแบบนี้ บอกแล้วว่าอย่าออกจากบ้าน
นครราชสีมา- เมื่อเวลา 00.57 น. วันที่ 25 ก.ค.2569 ศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยสว่างเมตตานครราชสีมา รับแจ้งกลุ่มวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์พร้อมอาวุธมีดดาบยาว และมีรถเก๋งสีขาว ขับไล่ยิงด้วยปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์ บริเวณซอยท้าวสุระ 15 ปากทางเข้าทุ่งทะเล ตำบลในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา มีหนึ่งในกลุ่มขับรถจักรยานยนต์ที่ซ้อนท้ายเพื่อน ถูกยิงด้วยอาวุธปืนบริเวณด้านหลัง ตกจากรถจักรยานยนต์อยู่กลางถนน ใกล้กับบ่อบำบัดน้ำเสียทุ่งทะเล
ตำรวจ สภ.เมืองนครราชสีมา พร้อมด้วย หน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลหัวทะเล และหน่วยกู้ภัยสว่างเมตตานครราชสีมา รุดไปที่เกิดเหตุ พบกู้ชีพเทศบาลตำบลหัวทะเล กำลังปั้มหัวใจช่วยชีวิต นายเอ (นามสมมติ) อายุ 17 ปี ผู้ประสบเหตุถูกยิง ซึ่งเสียชีวิตในเวลาต่อมา บริเวณพงหญ้าใกล้กับศพผู้ตาย พบมีดดาบยาวตกอยู่ 2 ด้าม
จากการสอบถาม ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่า ก่อนเกิดเหตุเห็นผู้ตายซ้อนท้ายมากับเพื่อนในกลุ่มรถจักรยานยนต์ซิ่งที่มักขับขี่เสียงดังในช่วงกลางดึก จากนั้น ได้มีรถเก๋งสีขาวขับตามและใช้อาวุธปืนยิงไล่ตามหลัง เมื่อขับมาทันคนร้ายที่นั่งในรถเก๋งสีขาวได้ใช้อาวุธปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์ยิงสาดเข้าใส่ถูกนายเอ ที่ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เพื่อน เข้าบริเวณแผ่นหลัง 7 นัด จนตกจากรถจักรยานยนต์ทันที
จากนั้น เพื่อนๆที่มาด้วยกันก็ขับขี่รถหลบหนี รวมทั้งรถเก๋งสีขาวที่ก่อเหตุก็ขับหลบหนีด้วย หลังเกิดเหตุหน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลหัวทะเล เข้ามาตรวจสอบและช่วยเหลือ พยายามปั๊มหัวใจแต่ไม่เป็นผล นายเอ เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ จากนั้นมีเพื่อนในกลุ่มที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ย้อนกลับมาดูที่เกิดเหตุ และโทรแจ้งให้พ่อและแม่ผู้ตายทราบ
เมื่อแม่และพ่อมาถึงได้เข้ามาดูศพลูกชายถึงกับเข่าทรุด และร้องไห้ปริ่มขาดใจและรำพึงว่า แม่บอกแล้วว่าไม่ให้ออกจากบ้านก็ไม่เชื่อ ทำไมต้องมาจบชีวิตแบบนี้ จนต้องมีคนประคองแม่ผู้เสียชีวิตออกจากที่เกิดเหตุ
ภายหลังตรวจชันสูตรในที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ให้หน่วยกู้ภัยสว่างเมตตาฯ นำร่างผู้เสียชีวิตส่งให้แพทย์นิติเวชโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ชันสูตรอย่างละเอียดอีกครั้ง ส่วนสาเหตุและรายละเอียดในการก่อเหตุครั้งนี้ อยู่ระหว่างการสอบสวนอย่างเร่งด่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อเร่งติดตามจับกุมตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็ว
ทั้งนี้มีรายงานว่ากลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ในเหตุการณ์เกือบทั้งหมด ส่วนใหญ่พักอาศัยในในเขตตัวเมือง ได้ท้าทายกันในโลกโซเซียลและนัดเจอกัน แต่ตกลงกันไม่ได้จึงก่อเหตุขึ้น เจ้าหน้าที่สืบสวนอยู่ระหว่างติดตามตัวมาสอบสวน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป