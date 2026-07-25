กองปราบ ตามรวบ “หงัด ท่าบ่อ” ผู้ต้องหารายสำคัญ ลำดับที่ 84 ปิดฉาก 17 ปี คดียิงหัวนายจ้างทิ้งแม่น้ำก่ำ อ้างโกรธแค้นโดนด่าประจำ

วันที่ 25 ก.ค.2569 พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.เจตนิพัทธ์ ศิริวัฒน์ ผกก.1 บก.ป. และ พ.ต.ท.เดชวุฒิ อุตรศาสตร์ สว.กก.1 บก.ป. นำกำลังจับกุม นายอัษฎา หรือ “หงัด ท่าบ่อ” อายุ 45 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดนครพนม ที่ จ.189/2552 ลงวันที่ 11 ก.ย.52 ข้อหา “ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา” และ เป็นผู้ต้องหารายสำคัญตามประกาศสืบจับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลำดับที่ 84 โดยจับกุมได้บริเวณลานจอดรถวัดจันทราราม (วัดดงสมบูรณ์) ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร

​สืบเนื่องจากเมื่อเดือนสิงหาคม 2552 ขณะ นายอัษฎา ผู้ต้องหา ทำหน้าที่เป็นคนขับรถให้นายจ้าง ได้ลวงนายจ้างที่อยู่ในอาการมึนเมาขึ้นรถ มุ่งหน้าไปยังพื้นที่ อ.วังยาง จ.นครพนม เมื่อถึงจุดเปลี่ยวได้ใช้อาวุธปืนจ่อยิงศีรษะนายจ้างจนเสียชีวิต ก่อนนำศพไปทิ้งลงแม่น้ำก่ำ ที่สะพาน ระหว่างบ้านดินดำหมากเฟือง กับ บ้านหนองแคน ต.ยอดชาด อ.วังยาง จ.นครพนม เพื่ออำพราง แล้วขับรถของผู้ตายหลบหนีไป

สำหรับสาเหตุคาดว่ามาจากความโกรธแค้นที่ถูกนายจ้างดุด่าบ่อยครั้ง ประกอบกับผู้ตายมักพกเงินสดติดตัวคราวละมากๆ ตลอด 17 ปีที่ผ่านมา ผู้ต้องหาหลบหนีโดยไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง รับจ้างทั่วไปและอาศัยนอนตามวัด สำนักสงฆ์ และแคมป์คนงาน

จนกระทั่งมาทำหน้าที่เป็นคนขับรถให้เจ้าอาวาสวัดวัดทุ่งรวงทอง(ดงขุมข้าวใต้) ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร ทางเจ้าหน้าที่จึงนำกำลังเข้าจับกุมดังกล่าว

​จากการสอบสวนเบื้องต้น ผู้ต้องหาให้การอ้างว่าไม่ได้เป็นผู้ลงมือยิง โดยระบุว่านายจ้างถูกกลุ่มคู่ค้าธุรกิจไม้แปรรูปยิงเสียชีวิตเนื่องจากตกลงกันไม่ได้ ตนตกใจจึงขับรถหนีออกมา

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้ปักใจเชื่อ จึงควบคุมตัวส่ง พนักงานสอบสวน สภ.วังยาง จ.นครพนม เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

หงัด ท่าบ่อ

กองปราบ ตามรวบ “หงัด ท่าบ่อ” ผู้ต้องหารายสำคัญ ลำดับที่ 84 ปิดฉาก 17 ปี คดียิงนายจ้าง

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