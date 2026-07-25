ตร.พาพ่อแม่ ชี้จุดจัดโต๊ะจีน รพ.อ่างทอง พบไม่มีกล้องวงจรปิดในห้อง ICU ทารก เตรียมตรวจสอบกล้องบริเวณอื่น มูลนิธิปวีณาฯ เกาะติดผลชันสูตร
วันที่ 25 ก.ค. 2569 ตำรวจชุดสืบสวน สภ.สามโก้ และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน พาพ่อและแม่ที่สูญเสียลูกชายที่เพิ่งคลอดได้ 5 วัน เข้าไปชี้จุดที่หอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU) รพ.อ่างทอง ซึ่งมีการรับประทานอาหารโต๊ะจีน พร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิด
พ่อและแม่ของเด็กได้เดินนำไปที่จุดทางลาดของโรงพยาบาลและลิฟต์ที่คาดว่ามีการนำอาหารโต๊ะจีนขึ้นไปยังห้องไอซียูทารก ซึ่งบริเวณหน้าลิฟต์มีกล้องวงจรปิดติดอยู่ เจ้าหน้าที่ได้ถ่ายรูปบันทึกไว้เป็นหลักฐานประกอบสำนวนคดี ก่อนเข้าพบ ผอ.รพ.อ่างทอง
นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ได้ประสาน พล.ต.ท.วัฒนา ยี่จีน ผบช.ภ.1 มอบหมายให้ พ.ต.อ.มงคล อ่อนแก้ว รอง ผบก.ภ.จว.อ่างทอง พ.ต.อ.สิงห์ลำพอง โพธิ์เสื้อ รอง ผบก.ภ.จว.อ่างทอง และ พ.ต.อ.กัณตภณ ธนาปินปั่นสกุล ผกก.สามโก้ จ.อ่างทอง เข้าตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด เบื้องต้นพบว่าในห้องไอซียูทารกไม่มีกล้องวงจรปิด ทางตำรวจจะได้ตรวจสอบในจุดอื่นๆ ต่อไป
ขณะเดียวกัน มูลนิธิปวีณาฯ จะติดตามผลการชันสูตรศพทารกว่ามีอาการติดเชื้อชนิดใด และสาเหตุการเสียชีวิตจากสถาบันนิติเวช รพ.ตำรวจ พร้อมติดตามผลการตรวจสอบของ สสจ.อ่างทอง และแนวทางช่ายเหลือครอบครัวร่วมกับ สสจ.อ่างทอง อย่างใกล้ชิด