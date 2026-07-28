เกาะสมุย น้ำประปาไม่พอใช้ หลังผลิตได้แค่วันละ 16,000 ลูกบาศก์เมตร แต่คนใช้ 34,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน กปภ. ประกาศสลับโซนจ่ายน้ำ ขอประชาชนใช้อย่างประหยัด
28 ก.ค. 69 – การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาเกาะสมุย ประกาศใช้มาตรการสลับโซนจ่ายน้ำเป็นเวลา 7 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค. เป็นต้นไป ภายหลังสถานการณ์ภัยแล้ง ส่งผลให้ปริมาณน้ำดิบลดลงอย่างต่อเนื่อง จนไม่สามารถผลิตน้ำประปาได้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจบนเกาะ
กปภ. ระบุว่า ปัจจุบันเกาะสมุยเหลือแหล่งน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปาหลักจากระบบท่อส่งน้ำจากแผ่นดินใหญ่เพียงประมาณ 16,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ความต้องการใช้น้ำเฉลี่ยอยู่ที่ 34,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำมากถึง 18,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จึงมีความจำเป็นต้องใช้มาตรการสลับโซนจ่ายน้ำ เพื่อกระจายน้ำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง
กปภ.ได้แบ่งพื้นที่การจ่ายน้ำออกเป็น โซนสีเหลือง และ โซนสีแดง-เขียว โดยกำหนดวันจ่ายน้ำหมุนเวียนตลอดระยะเวลา 7 วัน พร้อมขอความร่วมมือประชาชนสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงวันที่ไม่มีการจ่ายน้ำ และใช้น้ำอย่างประหยัดเท่าที่จำเป็น
สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่ บางชุมชนประสบปัญหาน้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหลต่อเนื่องหลายวัน กระทบต่อการอุปโภคบริโภค การประกอบอาหาร และการรักษาสุขอนามัย หลายครัวเรือนต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการซื้อน้ำจากรถบรรทุกน้ำเอกชน
ขณะเดียวกัน ภาคธุรกิจทั้งร้านอาหาร โรงแรม รีสอร์ต ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ต่างได้รับผลกระทบจากต้นทุนการจัดหาน้ำสำรองที่สูงขึ้น หลายฝ่ายกังวลว่าหากสถานการณ์ยืดเยื้อ อาจกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ของเกาะสมุยในฐานะแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ