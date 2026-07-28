ระดมทีมหา พี่น้องรัสเซีย หายตัวปริศนาที่ชลบุรี เข้าวันที่ 3 หลังขี่มอ’ไซค์ออกจากบ้านไปร้านสะดวกซื้อ วงจรปิดจับบุคคลต้องสงสัย ขี่รถสะกดรอยตาม
28 ก.ค. 69 – สังคมออนไลน์ มีการแชร์โพสต์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 2 คน หายตัวไปปริศนาประกอบด้วย ไดอานา นาซิโมวา (MISS.IANA NAZIMOVA) อายุ 22 ปี และ โรมัน นาซิโมวา (MR.ROMAN NAZIMOVA) อายุ 17 ปี ชาวรัสเซีย ซึ่งทั้งคู่เป็นพี่น้องกัน
โดยสองพี่น้องได้ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้าน พื้นที่หมู่ 7 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เมื่อช่วงประมาณ 04.00 น. วันที่ 26 ก.ค. จากนั้นไม่ได้กลับเข้าบ้านอีกเลย ล่าสุดผู้เป็นแม่ได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ห้วยใหญ่ แต่ก็ยังไม่พบตัว นอกจากนี้ จากการตรวจสอบวงจรปิด พบว่าระหว่างที่ทั้งคู่ขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้าน มีจักรยานยนต์ต้องสงสัยขี่สะกดรอยตามตลอดเวลา
ล่าสุดวันนี้ ร.ต.ท.เกรียงไกร แก้วพิภพ รอง.สว.(สอบสวน) สภ.ห้วยใหญ่ ได้เชิญตัว นางซารินา อายุ 40 ปี แม่ของ 2 พี่น้องที่หายตัวไป เข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติม
นางซารินา เปิดเผยผ่านล่ามว่า ตนเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว อาศัยอยู่ที่ไทยตั้งแต่ปี 2561 โดยมาซื้อบ้านพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ห้วยใหญ่ ต่อมาตนได้พาลูกทั้ง 2 คน มาอาศัยด้วยในปี 2564 ลูกทั้ง 2 คนพูดภาษาไทยไม่ได้ สามารถพูดได้แค่ภาษาคือภาษารัสเซียกับภาษาอังกฤษ (ทั้งสองกำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองพัทยา)
วันเกิดเหตุลูก 2 คน ใส่ชุดอยู่บ้าน ไม่มีการแต่งตัว แต่พกโทรศัพท์มือถือไปด้วย ขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้าน เข้าใจว่าไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อ แล้วไม่กลับมาอีก ตอนนี้ตนเครียดและกังวลเป็นอย่างมาก จนกินไม่ได้นอนไม่หลับ ประกอบกับประเทศไทยมีข่าวไม่ค่อยดีเกี่ยวกับกลุ่มรัสเซียที่ก่อเหตุอาชญากรรมในพื้นที่เมืองพัทยา หวังว่าลูกทั้ง 2 ยังปลอดภัยและมีชีวิตอยู่ อยากขอให้ตำรวจช่วยติดตามหาลูกให้ด้วย
โดยลูก (ไดอานา) ส่งข้อความสุดท้ายมาว่า ด่วน!!” (URGENT) เธอบอกว่ารู้สึกเหมือนมีคนขับรถสะกดรอยตาม และโทรศัพท์ของเธอมีการแจ้งเตือนว่าตรวจพบ Bluetooth Tracker ปริศนา ติดตามตัวอยู่ หลังจากข้อความนั้น โทรศัพท์ของทั้งคู่ก็ถูกปิดเครื่อง และขาดการติดต่อไปอย่างสมบูรณ์
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ฝากประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนหากพบเบาะแส หรือเห็นสองพี่น้องชาวรัสเซียคู่ สามารถแจ้งตำรวจ สภ.ห้วยใหญ่ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง