สุดช้ำ สอบติดวิศวกรไฟฟ้า 13 คน ผ่านมา 2 ปีข้องใจจะครบกำหนดแล้ว ทำไมยังไม่เรียกสักคน หนุ่มเครียดหนัก ถึงขั้นขังตัวเองในห้อง เผยรักอาชีพนี้มาก แม่ถาม ถ้าไม่เรียกแล้วจะเปิดกรอบมาทำไม
วันที่ 28 ก.ค.69 น.ส.นก (นามสมมติ) อายุ 53 ปี ชาว อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ได้ร้องขอคำปรึกษา หลังจากลูกชายวัย 27 ปี มีอาการผิดปกติมักจะปิดห้องอยู่คนเดียวเนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังไม่เรียกตัวที่สอบติดวิศวกรไฟฟ้า ฉ.3 ขึ้นบัญชีผ่านมาได้เกือบ 2 ปีหรือใกล้จะครบกำหนดการการยกเลิกบัญชีที่สอบติด
น.ส.นก เล่าว่า เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมาหลังจากลูกชายเรียนจบ ได้เข้าสอบแข่งขันตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประกาศรับสมัครตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า ฉ.3 หลังประกาศผล ลูกชายติดลำดับที่ 4 จากทั้งหมดที่สอบติด 13 คน
ตอนนั้นลูกชายดีใจมากเพราะรักหน่วยงานนี้ ระหว่างนั้นได้เข้าไปสมัครทำงานพาร์ทไทม์กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอประโคนชัย เพื่อรอเรียกตัวเข้าทำงาน แต่จนแล้วจนเล่ายังไม่มีการเรียกตัวเข้าไปสอบสัมภาษณ์
หลังจากผ่านไป 1 ปี ก็ยังไม่เรียกตัวถึงเวลานี้ลูกชายเริ่มเครียดพยายามมารบเร้าให้ตนติดตามสอบถาม ตนก็เดินทางไปที่กรุงเทพฯถึง 2 ครั้ง ได้รับคำตอบจากเจ้าหน้าที่ว่า”เขาจะเรียกทั้งหมด”ตนก็กลับมาบอกลูกชาย มาจนถึงตอนนี้จะครบกำหนด 2 ปีสำหรับการขึ้นบัญชีในเร็วๆ นี้แต่ก็ยังเงียบหาย
น.ส.นก เล่าอีกว่าสงสารลูกชายที่รักอาชีพไฟฟ้าระหว่างที่ไปทำงานลูกจ้างชั่วคราวกับการไฟฟ้าประโคนชัย ลูกชายเป็นส่วนหนึ่งรับเรื่องร้องเรียนไฟฟ้าดับให้กับชาวบ้านในพื้นที่ และจะออกไปทำงานกับเจ้าหน้าที่แม้จะดึกแค่ไหนก็ตามทั้งที่ไม่ใช่หน้าที่ สิ่งที่ตนอยากรู้ในฐานะผู้ปกครองเด็กทำไมการไฟฟ้าไม่เรียกผู้ที่ตอบติดแม้แต่คนเดียว หรือหากหมดเวลาการขึ้นบัญชีแล้วไม่เรียกใครเลยก็อยากจะรู้ว่า เปิดกรอบมาให้ดีใจทำไม
ขณะที่ นายเจม (นามสมมติ) อายุ 27 ปี ลูกชาย น.ส.นก เล่าว่า ตนรักอาชีพไฟฟ้ามากที่สุด ทุ่มเทครั้งทำงานพาร์ทไทม์กับการไฟฟ้าประโคนชัย ทำงานเกินกว่าค่าแรงได้รับ ตนยังเชื่อและยังหวังว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเรียกตัวเองไปทำงานที่ตนรักมากที่สุดจนไม่อยากจะไปสอบที่ไหนแล้ว