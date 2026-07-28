พี่เขยน้องเมียต่อยกับยับเยิน เตือนอย่าเปิดเพลงดัง ฝ่ายหลังสู้ไม่ได้ กลับไปเอาปืน-มีด มาเปิดศึกต่อ คนห้ามยังต้องวิ่งหนีตาย ลั่นไกก่อน กระหน่ำฟันไม่ยั้งเสียชีวิตคาที่ ตำรวจเร่งล่าตัวมาดำเนินคดี
เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 28 ก.ค.69 ร.ต.อ.สรสิทธิ์ บุตระ รอง สว.(สอบสวน) สภ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร ได้รับแจ้งเหตุทำร้ายร่างกายเสียชีวิต ที่ห้องเช่าด้านหลังตลาดศรีพิทักษ์ หมู่ 3 ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร จึงนำกำลังรุดไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุ พบศพ นายธนวัฒน์ ซึ่งทำงานอยู่ที่โรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ในพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย นอนเสียชีวิตบริเวณหน้าประตูห้องเช่า มีบาดแผลจากกระสุนปืนและร่องรอยถูกคมมีดบริเวณศีรษะ ไหล่ซ้าย และขา
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ผู้ก่อเหตุคือ นายสมชาย อายุ 23 ปี น้องเมียของผู้ตาย ก่อนเกิดเหตุ นายสมชาย ได้นั่งดื่มเบียร์และเปิดเพลงเสียงดังในห้องเช่าติดกัน ผู้ตายจึงเดินไปตักเตือนจนมีปากเสียงและเกิดการชกต่อยกันขึ้น แต่ นายสมชาย สู้ไม่ได้จึงวิ่งกลับไปหยิบปืนและมีดมาทำร้ายพี่เขยจนเสียชีวิตก่อนจะหลบหนีไป
นางวรรณี อายุ 49 ปี ผู้เห็นเหตุการณ์ เล่าว่า ลูกของตนมาบอกว่าผู้ก่อเหตุและผู้ตายทะเลาะกัน ตนจึงเข้าไปห้าม และขอให้แยกย้ายเพราะเป็นพี่น้องกัน จากนั้นผู้ตายได้เดินเข้าห้องและล็อกประตู แต่ นายสมชาย กลับถือปืนและมีดเดินตามมา ตนและลูกจึงต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอด ก่อนจะได้ยินเสียงปืนดังขึ้นและเสียงผู้ก่อเหตุตะโกนข่มขู่ ก่อนจะใช้มีดฟันซ้ำจนผู้ตายฟุบลง
ด้าน น.ส.ดาว อายุ 28 ปี ภรรยาของผู้ตาย กล่าวว่า ขณะเกิดเหตุตนกำลังขายอาหารทะเลอยู่ที่ตลาด สามีส่งข้อความมาบอกว่าให้ช่วยเตือนน้องชายให้เบาเสียงเพลงลงหน่อย เพราะปวดหัว ตนจึงทั้งไลน์และโทรศัพท์ไปบอกน้องชายแล้ว แต่ยังไม่ทันได้เก็บร้านกลับถึงห้อง ก็ได้รับแจ้งข่าวร้ายว่าสามีถูกน้องชายของตนยิงเสียชีวิต
ทั้งนี้ ภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุสามารถบันทึกภาพขณะผู้ก่อเหตุถืออาวุธปืนและมีดเดินมาพยายามพังประตู ก่อนจะใช้อาวุธปืนยิงทะลุบานเกล็ดหน้าต่างและบุกเข้าไปใช้มีดกระหน่ำทำร้ายผู้ตายได้อย่างชัดเจน ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไป