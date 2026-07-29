สลด กระทิง ติดบ่วงดักสัตว์ ในป่าแก่งกระจาน ขาขาดตาย อุทยานฯ ลุยแจ้งเอาผิด ล่าตัวดำเนินคดี เตรียมเสนอออกประกาศห้ามครอบครองและห้ามจำหน่ายกับดักสปริงสำเร็จรูป

วันที่ 29 ก.ค. 2569 นายมงคล ไชยภักดี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เปิดเผยว่า เกิดเหตุสลดในพื้นที่มรดกโลกแก่งกระจาน หลังเจ้าหน้าที่พบกระทิงป่า เพศผู้ อายุราว 5-7 ปี น้ำหนักประมาณ 800–900 กิโลกรัม ได้รับบาดเจ็บรุนแรงบริเวณข้อเท้าขาหน้าข้างขวาขาด จากการถูกบ่วงหรือแร้วดักสัตว์รัดแน่น ก่อนจะล้มลงตายในเวลาต่อมา

เหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 28 ก.ค. เวลาประมาณ 09.00 น. ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ กจ.1 (เขาหินลาด) ว่ามีราษฎรเจ้าของแปลงที่ดินทำกินตามมาตรา 64 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 บริเวณบ้านห้วยไผ่ หมู่ 6 ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี พบกระทิงบาดเจ็บเข้ามาในพื้นที่

หัวหน้าอุทยานฯ ได้สั่งการให้ชุดกู้ชีพกู้ภัย เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจสายตรวจส่วนกลาง ที่ 2 เจ้าหน้าที่หน่วยฯ กจ.1 และกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 144 เข้าตรวจสอบและสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิด

กระทั่งเวลาประมาณ 11.30 น. กระทิงได้ล้มลงในร่องน้ำกลางแปลงที่ดินทำกิน และสิ้นใจตายอย่างสงบในเวลาประมาณ 16.00 น. เจ้าหน้าที่จึงดำเนินการเคลื่อนย้ายซากกระทิงมายังที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

ต่อมาวันที่ 29 ก.ค. เวลา 09.00 น. ทีมนายสัตวแพทย์จากส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า พร้อมด้วยฝ่ายปกครอง นำโดยนายคณิน ท้องก้อน และนายสุริยะกลม เปี่ยมสกุล ปลัดอำเภอแก่งกระจาน รวมถึง ร.อ.สัญชัย โอถาวรวงษ์ นายทหารชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน 1206 กอ.รมน. ภาค 1 ร่วมกันผ่าพิสูจน์ซากกระทิง

ผลการตรวจชันสูตรเบื้องต้น ไม่พบเลือดตกในและไม่พบหัวกระสุนปืน โดยสัตวแพทย์ลงความเห็นว่า สาเหตุการตายน่าจะเกิดจากการติดเชื้อในกระแสเลือด เนื่องจากข้อเท้าขวาขาดเป็นแผลเปิดขนาดใหญ่จากกับดักสปริง และสัมผัสกับดินเป็นเวลานานจนเกิดการติดเชื้อรุนแรง ทั้งนี้ ได้ทำการเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อส่งตรวจห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันผลอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐาน จัดทำบันทึกการตรวจสอบและแจ้งข้อกล่าวหา ส่งพนักงานสอบสวน สภ.แก่งกระจาน เพื่อติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย และเพื่อป้องกันภัยคุกคามต่อสัตว์ป่าหายาก คณะผู้ตรวจสอบเตรียมเสนอผู้บังคับบัญชาให้ออกประกาศห้ามครอบครองและห้ามจำหน่ายกับดักสปริงสำเร็จรูปในเขตจังหวัดเพชรบุรีอย่างเด็ดขาดต่อไป

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