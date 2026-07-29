น้ำป่าไหลทะลักท่วมรีสอร์ท อ.มะขาม จันทบุรี กลางดึก สูงร่วม 2 เมตร นักท่องเที่ยว 48 ชีวิตติดค้างบนชั้น2 แต่ทั้งหมดยังปลอดภัยดี หลังฝนตกหนัก กระทบชาวบ้าน 3 ตำบล
วันที่ 29 ก.ค.2569 เกิดเหตุน้ำป่าจากพื้นที่ต้นน้ำ ไหลหลากเข้าท่วมรีสอร์ทในพื้นที่ ต.ฉมัน และ ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี อย่างรวดเร็ว ระดับน้ำทะยานสูงกว่า 2 เมตร หลังจากในพื้นที่มีพายุฝนตกหนักต่อเนื่องหลายชั่วโมง มวลน้ำไหลเชี่ยวพัดเข้าท่วมอาคารที่พักและทรัพย์สินเสียหายหนักภาย
ในเวลาไม่กี่นาที
จากการตรวจสอบข้อมูลอย่างเป็นทางการ จากส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีรีสอร์ทได้รับผลกระทบ 2 แห่ง และมีนักท่องเที่ยวติดค้างรวมทั้งสิ้น 48 คน โดยรีสอร์ทแห่งแรกใน ต.ฉมัน มีนักท่องเที่ยวเข้าพัก 28 คน มวลน้ำทะลักเข้าท่วมห้องพักชั้นล่างทั้งหมด ทรัพย์สิน เครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็นกว่า 10 ตู้ และชุดร้านกาแฟเสียหายทั้งหมด รวมถึงรถยนต์ของนักท่องเที่ยวเสียหาย 3 คัน และรถยนต์ของ รีสอร์ทเสียหายอีก 5 คัน รวมมูลค่าความเสียหายประมาณ 300,000–500,000 บาท
ส่วนอีกแห่ง เป็นรีสอร์ทในพื้นที่ หมู่ 6 บ้านทัพนคร ต.ปัถวี มีนักท่องเที่ยวติดค้าง 20 คน
อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวทั้งหมด 48 คน ปลอดภัยดี เนื่องจากเร่งอพยพขึ้นไปพักอาศัยบริเวณชั้น 2 ของตัวรีสอร์ทได้ทันเวลา และจากการตรวจสอบล่าสุด พบว่าทั้งหมดไม่ประสงค์อพยพออกจากพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่ชั้น 2 ปลอดภัย
ขณะเดียวกัน สถานการณ็น้ำป่าในพื้นที่ ได้มีมวลน้ำทะลักท่วมบ้านเรือนกลางดึก กู้ภัย-ปภ. เร่งช่วยอพยพชาวบ้าน มวลน้ำป่าดังกล่าวยังได้ไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ อ.มะขาม หลายแห่งอย่างรวดเร็ว
โดยทางกำลังอาสากู้ภัย, เทศบาลตำบล, ปภ. เขต 17 จันทบุรี, นำยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือประชาชนทันที โดยใน ต.ปัถวี เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องนำ เรือกู้ภัย เข้าเร่งอพยพชาวบ้านจำนวน 3 หลังคาเรือน รวม 13 คนชีวิต ออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยและนำตัวมายังจุดปลอดภัย
ความคืบหน้าสถานการณ์ช่วงสายถึงช่วงบ่ายวันนี้ น้ำเริ่มทรงตัว มวลน้ำบางส่วนเริ่มระบายลงสู่ลำน้ำสาขา และคลองโป่งโรงเซ็น หากไม่มีฝนตกซ้ำ คาดว่าสถานการณ์จะทยอยคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติ
พร้อมกันนี้ ได้มีการแจ้งเตือนเฝ้าระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขังในช่วงวันที่ 26–30 ก.ค.69 จากอิทธิพลฝนตกหนักสะสมในพื้นที่ต้นน้ำ
สรุปภาพรวมความเสียหายในพื้นที่ อ.มะขาม รวม 3 ตำบล 8 หมู่บ้าน ได้รับผลกระทบ 30 ครัวเรือน ประชาชน 70 คน , โครงสร้างพื้นฐาน: ถนนสาย 3329 บริเวณหน้าโครงการคีรีธารเกิดการทรุดตัว, สะพานลุงเพลิน, ซอยพลิ้วน้อย และซอยเขา หลุมใต้ ได้รับความเสียหายอย่างหนัก รวมถึงมีบ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วมกว่า 10 หลังคาเรือน
อย่างไรก็ตาม แม้สถานการณ์ฝนจะหยุดตกและระดับน้ำเริ่มระบาย แต่เจ้าหน้าที่ยังคงตั้งการเฝ้าระวังมวลน้ำสะสมจากเขาอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมงเนื่องจากอาจมีน้ำป่าหลากซ้ำได้อีก