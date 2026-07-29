ชาวระยองสุดทน ร้องหน่วยงานรัฐไม่คืบ ทุนจีนผุดโรงงานไอทีขนาดใหญ่ ก่อสร้าง 24 ชม. ถมคลอง-ฝุ่นคลุ้ง ต้องย้ายหนีไปเช่าบ้านที่อื่น
วันที่ 29 ก.ค. 2569 ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่หมู่ 6 ชุมชนห้วยมะหาด ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ว่า ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโรงงานทุนจีนขนาดใหญ่ ภายในพื้นที่ชุมชน
จากการตรวจสอบพบพื้นที่ก่อสร้างโรงงานขนาดใหญ่บนเนื้อที่กว่าร้อยไร่ ด้านหลังเป็นแคมป์พักคนงานและตลาดนัดสำหรับแรงงาน มีรั้วลวดหนามล้อมรอบ ภายในมีเครนขนาดใหญ่หลายตัวกำลังทำงาน ขณะที่รถบรรทุกสิบล้อวิ่งเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
นายน้อย อายุ 60 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ เปิดเผยว่า โรงงานดังกล่าวเป็นโครงการศูนย์ข้อมูลไอทีของนักลงทุนจีน มีการก่อสร้างตลอด 24 ชั่วโมง ส่งผลให้เกิดเสียงดังจากการตอกเสาเข็ม ฝุ่นละออง และมลพิษทางอากาศ จนตนและครอบครัวไม่สามารถอยู่อาศัยได้ ต้องย้ายไปเช่าบ้านในพื้นที่อื่น
นายน้อย กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมาเคยร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ยังไม่มีความคืบหน้า จึงอยากให้บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของภาครัฐ รวมถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความมั่นคง
ด้านนายอุทัย เสาร์มั่น กำนันตำบลบ้านฉาง กล่าวว่า พื้นที่ดังกล่าวอยู่ติดแนวเขาห้วยมะหาด-เขาภูดร ยังคงมีสภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์และเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่า เดิมเป็นสนามกอล์ฟเก่า ก่อนถูกขายให้นักลงทุนจีนและพัฒนาเป็นโรงงานขนาดใหญ่ โดยชุมชนไม่เคยรับทราบ ไม่เห็นมารับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
นายอุทัย กล่าวต่อว่า นอกจากนี้พบว่ามีการถมคลองพยูนเพื่อใช้เป็นพื้นที่ก่อสร้าง บริเวณด้านหน้าทางเข้าโรงงาน ส่งผลให้ทางน้ำสาธารณะเปลี่ยนทิศทาง แต่ยังไม่พบว่ามีหน่วยงานภาครัฐเข้าตรวจสอบหรือดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้อง
นายอุทัย กล่าวอีกว่า ชุมชนกังวลว่าจะเกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต ทั้งการใช้พลังงานไฟฟ้าปริมาณมหาศาล ระบบระบายความร้อน การใช้น้ำ น้ำเสีย และขยะอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคลองพยูนและคลองยายร้าที่ติดกับรั้วโรงงาน จึงขอคัดค้านการเดินเครื่องจักรของโรงงานแห่งนี้ จนกว่าจะมีการตรวจสอบอย่างรอบด้าน
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า บริเวณหน้าโครงการมีป้ายแสดงรายละเอียดผู้พัฒนาโครงการ บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง และที่ปรึกษาควบคุมงาน ระบุเป็นโครงการศูนย์ข้อมูลไอทีขนาดใหญ่ของบริษัททุนจีน มีพื้นที่ใช้สอยรวม 57,130.35 ตารางเมตร อาคารมีขนาดกว้างประมาณ 92 เมตร และยาวประมาณ 192 เมตร ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
สำหรับข้อมูลทั้งหมดผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านและผู้นำชุมชน เบื้องต้นยังไม่มีคำชี้แจงจากบริษัทผู้ดำเนินโครงการหรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้สื่อข่าวจะติดตามความคืบหน้าและให้ทุกฝ่ายได้ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไป