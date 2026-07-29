4 ชีวิตสุดผวา คนคลั่งยาโผล่ชิงกระบะ ลากแม่-เด็กเล็กไปด้วย ตัดสินใจอุ้มลูกโดดรถหนีตาย พ่อเผยจอดลงไปซื้อของแป๊บเดียว ตร.ระดมกำลังไล่ล่าจับระทึก
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 29 ก.ค. 2569 ร.ต.อ.อนุกูล จันทร์เจ๊ก รองสารวัตรเวร (สอบสวน) สภ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี รับแจ้งเหตุอาชญากรรมสะเทือนขวัญกลางย่านนิคมอุตสาหกรรม จากนายวัชระพงษ์ อายุ 31 ปี ชาว ต.ท่าตูม หลังถูกคนร้ายชิงรถกระบะอีซูซุ ดีแมกซ์ สีบรอนซ์ ไปต่อหน้าต่อตา บริเวณหน้าหมู่บ้านเอื้ออาทร ต.ท่าตูม
โดยนายวัชระพงษ์ได้จอดรถลงไปซื้อขนมให้ลูกที่ร้านค้าเพียงครู่เดียว โดยเสียบกุญแจสตาร์ตเครื่องยนต์ทิ้งไว้และไม่ได้ล็อกประตู ขณะนั้นภายในรถมีนางกรรณิการ์ อายุ 30 ปี (ภรรยา) อุ้ม ลูกสาววัย 2 ขวบครึ่ง นั่งอยู่เบาะหน้าข้างคนขับ ส่วนท้ายกระบะมีลูกชายวัย 9 ขวบ และหลานชายวัย 6 ขวบ นั่งอยู่ด้วย รวมผู้โดยสารติดอยู่ในรถถึง 4 ชีวิต
ระหว่างที่นายวัชระพงษ์กำลังจ่ายเงิน จู่ๆ มีชายแปลกหน้าวิ่งพรวดเข้ามาเปิดประตูขึ้นนั่งเบาะคนขับ แล้วเหยียบคันเร่งซิ่งหนีออกไปอย่างรวดเร็ว มุ่งหน้าเส้นทางท่าตูม–บ้านโคกขวาง ออกสู่ถนนศรีมหาโพธิ-ประจันตคาม ทำให้นายวัชระพงษ์ทำได้เพียงตะโกนขอความช่วยเหลือและวิ่งตามด้วยความตื่นตระหนก
ต่อมาเวลา 11.30 น. พ.ต.อ.โสภณ พรมณี ผกก.สภ.ศรีมหาโพธิ หลังรับแจ้งเหตุ ได้สั่งการระดมทีมสืบสวนและสายตรวจออกไล่ล่าอย่างกระชั้นชิด พร้อมประสานศูนย์วิทยุแจ้ง สภ.ประจันตคาม ตั้งจุดสกัดจับข้ามอำเภอทันที เนื่องจากมีหญิงสาวและเด็กเล็กถูกกักขังติดไปกับรถ ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่ออันตรายถึงชีวิต
โดยได้รับแจ้งเบาะแสเบื้องต้นว่า รถกระบะคันดังกล่าวได้ขับขี่หลบหนีมาตามถนนทางหลวงชนบทสายบ้านหว้าน–เกาะแดง และเลี้ยวไถลลงไปกลางทุ่งนา ก่อนจะเสียหลักติดหล่ม ไม่สามารถเคลื่อนที่ต่อได้ บริเวณห่างจากวัดบ้านหนองชาติ หมู่ 4 ต.บ้านหอย อ.ประจันตคาม ประมาณ 100 เมตรเศษ
ด้านนางกรรณิการ์ เหยื่อผู้ประสบเหตุเปิดเผยว่า ช่วงที่คนร้ายขับรถซิ่งหนีด้วยความเร็ว ตนพยายามตั้งสติแอบใช้โทรศัพท์มือถือติดต่อหาญาติและแจ้งตำรวจ กระทั่งคนร้ายขับรถเลี้ยวลงทางหลวงชนบทสายบ้านหว้าน–เกาะแดง มุ่งหน้าเส้นทางทุ่งนาขรุขระสุดทางคอนกรีตจนรถเริ่มชะลอตัว
นางกรรณิการ์ กล่าวต่อว่า ตนเห็นว่าเป็นโอกาสเดียวที่จะรอดชีวิต จึงตัดสินใจอุ้มลูกสาววัย 2 ขวบครึ่งไว้ในอ้อมอกแล้วกระโดดออกจากตัวรถทันที ขณะที่เด็กชายอีก 2 คนท้ายกระบะเห็นแม่กระโดด จึงโดดตามลงมา ส่งผลให้เด็กชาย 1 คน กระแทกพื้นจนศีรษะแตกบาดเจ็บ
ขณะนั้นมีเด็กๆ ในพื้นที่ 3 คน ปั่นจักรยานผ่านมาเจอ นางกรรณิการ์จึงร้องขอความช่วยเหลือ เด็กๆ จึงรีบปั่นจักรยานไปแจ้งปู่ ซึ่งเป็นตำรวจพักอาศัยอยู่ใกล้เคียง ให้ช่วยระดมกำลังตำรวจ, ฝ่ายปกครอง และอาสากู้ภัยร่วมกตัญญู เข้าปิดล้อมพื้นที่ทุ่งนาโดยด่วน
หลังจากเหยื่อกระโดดลงจากรถ คนร้ายได้ขับรถกระบะต่อไปได้อีกราว 300–400 เมตร ก่อนจะเสียหลักไถลลงไปติดหล่มกลางทุ่งนา ห่างจากวัดบ้านหนองชาติ หมู่ 4 ต.บ้านหอย อ.ประจันตคาม ไม่สามารถเคลื่อนที่ต่อได้
คนร้ายจึงทิ้งรถแล้ววิ่งหนีลงน้ำลุยทุ่งนาหลบหนีไปได้ประมาณ 500 เมตร แต่สุดท้ายถูกกำลังตำรวจและชาวบ้านปิดล้อมกดดันจนยอมมอบตัว บริเวณคันนา หมู่ 6 ต.บ้านหอย อ.ประจันตคาม
ตรวจสอบทราบชื่อผู้ต้องหาคือนายสุรพงษ์ วงศ์สีแก้ว อายุ 42 ปี สภาพไม่สวมเสื้อ ยกมือไหว้ท่วมหัวกล่าวขอโทษ พร้อมรับสารภาพว่า ก่อนเกิดเหตุได้เสพยาบ้าไป 2 เม็ด จนเกิดอาการประสาทหลอนและหวาดระแวง คิดว่ามีคู่อริขับจักรยานยนต์ไล่ตามฆ่า พอดีจักรยานยนต์น้ำมันหมด หันไปเห็นรถกระบะจอดติดเครื่องทิ้งไว้พอดี จึงฉวยโอกาสชิงรถขับหนี โดยอ้างว่าไม่ได้ตั้งใจทำร้ายใคร
เบื้องต้นตำรวจได้นำรถไถมาชักลากรถกระบะของผู้เสียหายขึ้นจากหล่ม พร้อมควบคุมตัวนายสุรพงษ์ส่งพนักงานสอบสวน สภ.ศรีมหาโพธิ ดำเนินคดีหนัก 3 ข้อหา ได้แก่ ชิงทรัพย์, กักขังหน่วงเหนี่ยว และเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไป