ชาวบ้านเผย ได้ยินเสียงปืนนับสิบนัด คาดเชื่อมโยง 2 พี่น้องรัสเซียหายตัว วอนเจ้าหน้าที่เร่งล่าตัว 2 ผู้ต้องสงสัย หลังรู้ประวัติ หวั่นเกิดอันตราย
ความคืบหน้ากรณี พบรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า เอดีวี 150 สี ดำเทา ทะเบียน 4กษ 6379 ชลบุรี ของ MISS.DIANA NAZIMOVA อายุ 22 ปี ( ไดเอน่า นาซีโมว่า ) และ MR.ROMAN NAZIMOVA อายุ 17 ปี ( โรมัน นาซีโมว่า ) สองพี่น้องชาวรัสเซีย ได้หายตัวไป ตั้งแต่เช้ามืดของวันที่ 26 ก.ค. ถูกชำแหละ แยกชิ้นส่วน บริเวณป่าช้าเก่าทุ่งหลวง ใกล้กับแยกชากแตง (ห่างจากถนนนาจอมเทียน – มอเตอร์เวย์มาบตาพุด ประมาณ 200 เมตร พื้นที่หมู่ 9 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ตามที่มีข่าวเสนอแล้วนั้น
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ล่าสุดเมื่อเวลา 15.06 น.วันที่ 29 ก.ค.2569 ผู้สื่อข่าวได้รับข้อมูลจากชาวบ้านที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงว่า ในช่วงค่ำคืนของวันที่ 26 ก.ค.ที่ผ่านมา ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นจากป่าหลังบ้าน 2 ชุด ชุดแรก 3 นัด ชุดที่ 2 อีก 5-7 นัด และได้ยินเสียงผู้ชายโวยวาย แต่จับใจความไม่ได้
ซึ่งตอนแรก ตนเอง ไม่ได้คิดอะไร เพราะเข้าใจว่าคงเป็นกลุ่มวัยรุ่น มายิงปืนเท่านั้น กระทั่งทราบข่าวว่ามีสองพี่น้องชาวรัสเซียหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย ก็คิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกัน ก่อนจะพาไปดูบริเวณป่าที่ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด พบเพียงร่องรอยคนเดินเข้า-ออก แต่ไม่พบสองพี่น้องชาวรัสเซียแต่อย่างใด ซึ่งได้ประสานเจ้าหน้าที่ปูพรมลาดตระเวนหาอย่างละเอียดอีกครั้ง
ทั้งนี้ ยังได้ข้อมูลจากชาวบ้านที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงว่า ผู้ต้องสงสัยนั้นเพิ่งพ้นโทษคดีอุกฉกรรจ์ ออกมาได้เพียง 1 สัปดาห์เท่านั้น สร้างความหวาดผวาให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก จึงเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่เร่งไล่ล่าจับกุมตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุดด้วย
นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า ผู้ต้องสงสัยรายเดียวกันนี้ ใช้อาวุธปืนตระเวน ก่อเหตุยิงขึ้นฟ้ามาตลอดทางคู่ขนานทางด่วนมอเตอร์เวย์ โดยไม่รู้เหตุผล ตั้งแต่ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 3+500 และ 2+900 ทั้งยังฝากเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวัง เนื่องจากตัวผู้ต้องสงสัยรายนี้ เป็นบุคคลอันตราย ชอบพกพาอาวุธปืน รวมไปถึงวัตถุระเบิด หากผู้ใดพบเบาะแสให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ใกล้เคียงอย่างเร่งด่วน
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุง และเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา ระดมกำลังกว่า 200 นาย เข้าปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายในพื้นที่โดยรอบจุดพบรถจักรยานยนต์ เจ้าหน้าที่ได้แบ่งกำลังออกเป็นหลายชุด กระจายค้นหาตามโซนต่าง ๆ ภายในป่าอย่างละเอียด โดยใช้เวลาในการค้นหาต่อเนื่องนานกว่า 3 ชั่วโมง แต่ยังไม่พบร่องรอยหรือเบาะแสของผู้สูญหายเพิ่มเติม
และเมื่อเวลา 16.00 น.ตำรวจ สภ.ห้วยใหญ่, ตำรวจท่องเที่ยว , เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุง เข้าทำการปิดล้อมบ้านหลังหนึ่ง ในพื้นที่หมู่ 11 ต.ห้วยใหญ่ หลังได้รับรายงานว่า พบนายป๋อง และ นายธง เข้ามาหลบซ่อนตัวที่บ้านหลังดังกล่าว
แต่ปรากฏว่าการตรวจสอบไม่พบ นายป๋อง และ นายธง โดยเจ้าของบ้านให้ข้อมูลว่า นายป๋อง และ นายธง กลับเข้ามาบ้านเมื่อช่วง 10 โมงเช้าของวันที่ 26 ก.ค. ซึ่งตรงกับวันที่ 2 พี่น้องหายตัวไป โดยทั้งสองคนกลับมาในสภาพเนื้อตัวเปื้อนโคลน แต่ก็ไม่ได้สอบถามข้อมูลอะไร โดยทั้งคู่เข้ามาอยู่บ้านเพียง 1 ชั่วโมงก่อนจะพากันออกไป