ชาวบ้านในพื้นที่ตาบอด 6 หลังคาเรือน ต้องปีนรั้วออกจากบ้าน หลังไปยื่นเรื่องร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรม แต่เจ้าของที่กลับกั้นพื้นที่ล้อมรั้วห้ามผ่านทาง
วันที่ 29 ก.ค.2569 ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บริเวณบ้าน 6 หลัง ภายในพื้นที่หมู่ 2 ตำบลศาลาแดง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง หลังทราบว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ตาบอด ไม่มีทางเข้าออก ชาวบ้านอาศัยอยู่กว่า 20 คน ต้องปีนรั้วออกจากบ้าน หลังไปยื่นร้องศูนย์ดำรงธรรมเข้ามาไกล่เกลี่ยในวันที่ 5 ส.ค.ที่จะถึงนี้
ล่าสุด ทางเจ้าของพื้นที่ได้ทำการล้อมรั้วพื้นที่แล้ว ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ตาบอด ต้องปีนรั้วออกจากบ้าน หวาดระแหวงเรื่องบุกรุก ซึ่งบ้านที่ตาบอดของชาวบ้านทั้ง 6 หลังคาเรือนนั้น อยู่ติดกับรั้วของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ประมงจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด และพื้นที่เอกชน โดยมีการล้อมรั้วแล้ว ชาวบ้านต้องใช้บันไดปีนรั้วออกจากบ้าน
จากการสอบถาม น.ส.ธัญญ์กมน อายุ 49 ปี กล่าวว่า หลังไปยื่นเรื่องที่ศูนย์ดำรงธรรม โดยทางศูนย์ฯแจ้งว่าจะเข้ามาตกลง เข้าพื้นที่เจรจาไกล่เกี่ยงหาทางออก ในวันที่ 5 ส.ค. แต่มาวันนี้ ทางเจ้าของที่ดินได้มาทำการก่ออิฐรั้วปิดกั้น จึงไม่มีทางออก จำต้องใช้บันไดปีนเข้าออก หวาดระแหวงเรื่องบุกรุก และยังมีบ้านอีก 1 หลัง ที่มีผู้ป่วยติดเตียงอยู่ จึงอยากให้ทางหน่วยงานราชการ เข้ามาเจรจาช่วยเหลือในการเปิดทางเข้าออก จนกว่าจะมีเส้นทางเข้าออกได้อย่างปกติ
ด้าน นายรักศักดิ์ เทียนไชย นายอำเภอเมืองอ่างทอง ได้เข้าพูดคุยกับชาวบ้าน พร้อมได้ประสานไปยังเจ้าของที่ดิน ว่าจะทำการเปิดทางเข้าออกชั่วคราวให้ในวันพรุ่งนี้ และหาทางออกใช้เส้นทางราชพัสดุ ที่บริเวณพาณิชย์จังหวัด และประมงจังหวัด เพื่อเป็นทางสาธารณะในการเดินทางเข้าออกต่อไป