พบแล้ว ร่างสาววัย 33 ปี พลัดตก สะพานท้าวเทพกระษัตรี หลังสูญหายตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค.ที่ผ่านมา พบเพียงรถเบนซ์จอดทิ้งบนสะพาน เตรียมชันสูตรศพ ประสานครอบครัว
เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 30 ก.ค.2569 เจ้าหน้าที่กู้ชีพกุศลธรรมภูเก็ต จุดเมืองใหม่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จิตอาสาสารสินทีม ได้ออกค้นหาต่อเนื่อง จนพบร่างของ น.ส.กัณฐาภรณ์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 33 ปี บริเวณชายหาดด่านหยิด ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
หลังพบร่าง เจ้าหน้าที่ได้ประสานพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบ ก่อนนำร่างส่งชันสูตรตามขั้นตอนของกฎหมาย เพื่อดำเนินการและประสานญาติรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
กรณีดังกล่าวสืบเนื่องจากเมื่อเวลา 18.45 น.ของวันที่ 28 ก.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่รับแจ้งจากชาวประมงและชาวบ้านว่า มีหญิงสาวรายหนึ่งคาดว่าสูญหาย หลังมีผู้แจ้งว่าเห็นพลัดตกจากสะพานท้าวเทพกระษัตรี บริเวณฝั่งบ้านท่านุ่น อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
ภายหลังรับแจ้ง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ท่าฉัตรไชย จ.ภูเก็ต พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โคกกลอย จ.พังงา นายภานุพันธ์ จินดาพล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพกุศลธรรมภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ระดมกำลังค้นหาทั้งบนสะพานและในทะเลตลอดทั้งคืน
จากการตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุ พบรถยนต์ ยี่ห้อเมอร์เซเดสเบนซ์ สีดำ จอดอยู่บนสะพาน ภายในรถพบเอกสารประจำตัวของ น.ส.กัณฐาภรณ์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 33 ปี และพบรองเท้าแตะวางอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่จึงประสานญาติเพื่อสอบถามข้อมูล พร้อมดำเนินการค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่อง กระทั่งพบร่างของผู้เสียชีวิตดังกล่าว