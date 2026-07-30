สืบบุรีรัมย์-สสจ. บุกจับคลินิกทันตกรรมกลางเมือง รวบผู้ต้องหา 3 ราย พบว่าไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม สารภาพเปิดให้บริการมากว่า 10 ปี อ้างกำลังขอใบอนุญาต
วันที่ 30 ก.ค.2569 พ.ต.อ.จำรัส ศิริเลี้ยง ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ สั่งการให้ตำรวจชุดสืบสวน ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ (สสจ.บุรีรัมย์) นำกำลังเข้าตรวจค้น และจับกุมผู้ต้องหาแอบอ้างเป็นทันตแพทย์ เปิดคลินิกทันตกรรมทำฟันโดยไม่ได้รับอนุญาต สร้างความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่
นพ.ยุทธนา สุริยะ นพ.สสจ. เปิดเผยว่า การจับกุมในครั้งนี้สืบเนื่องมาจาก เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเบาะแสจากประชาชนว่า คลินิกแห่งหนึ่งในพื้นที่เทศบาลนครบุรีรัมย์ เปิดให้บริการทำฟัน จัดฟันแฟชั่น และรักษาโรคทางทันตกรรมแก่ประชาชนทั่วไป โดยหมอผู้ให้บริการ ไม่มีใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม และสถานที่ดังกล่าวไม่ได้ขออนุญาต ประกอบกิจการสถานพยาบาล อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
จากการเข้าตรวจค้น ภายในคลินิก ซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์ เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด 3 ราย ขณะกำลังให้บริการรักษา และทำฟันแก่ลูกค้าอยู่ภายในห้อง นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้ทำการยึดของกลางอีกหลายรายการ เช่น เครื่องมือทันตกรรม ยา ยาชา และอุปกรณ์จัดฟันแฟชั่นที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งการดำเนินการโดยผู้ที่ไม่ใช่แพทย์ และใช้อุปกรณ์ที่ไม่สะอาด อาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้รับบริการ ทั้งการติดเชื้อในกระแสเลือด หรือการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ
สอบถาม น.ส.เอ (นามสมมุติ) อายุ 19 ปี ผู้มาใช้บริการ เปิดเผยว่า รู้จักคลินิกดังกล่าวทางโซเชียล เนื่องจากตนเองต้องการดัดฟัน หลังจากเดินทางมาใช้บริการ พบมีบางอย่างผิดสังเกต เนื่องจากไม่ได้มีการเอกซเรย์ฟัน เหมือนกับคลินิกทันตกรรมทั่วไป จึงสอบถามทางเจ้าหน้าที่ บอกว่าเป็นนวัตกรรมแบบใหม่ของการดัดฟัน และตนเองสังเกตห้องเอกซเรย์ฟัน พบว่าภายในห้องไม่มีเครื่องเอกซเรย์ มีเพียงแค่เตียงนอน จนตำรวจเข้ามาจับกุม จึงรู้ว่าเป็นคลินิกทันตกรรมเถื่อน
จากการสอบสวนนายไก่ (นามสมมุติ) อายุ 28 ปี ผู้ต้องหา รับสารภาพว่าคลินิกดังกล่าว เปิดให้บริการมากว่า 10 ปี อ้างว่าช่วงนี้รอใบอนุญาตจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งตนไม่ได้จบการศึกษาด้านทันตกรรม และไม่มีใบประกอบวิชาชีพทันตแพทย์แต่อย่างใด
ด้าน นพ.ยุทธนา สุริยะ นพ.สสจ.บุรีรัมย์ ฝากเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเข้ารับบริการทำฟัน หรือจัดฟัน จากคลินิกที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือหมอฟันเถื่อน เนื่องจากอุปกรณ์เครื่องมืออาจไม่สะอาด เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคร้ายแรง เช่น ไวรัสตับอักเสบ และอาจส่งผลเสียต่อโครงสร้างช่องปากอย่างถาวร โดยควรดูรูปแบบ และเลขที่ใบอนุญาตประกอบสถานพยาบาล ที่ชัดเจนก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหา ให้ เป็นผู้รับอนุญาต และผู้ดำเนินการ ซึ่งไม่จัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลตามวิชาชีพ และ ร่วมกันประกอบวิชาชีพทันตกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต ก่อนนำส่งพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป