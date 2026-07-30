ลอตเตอรี่อลเวง สาวร้อง สั่งเลขไว้ล่วงหน้า ก่อนหายปริศนา สงสัยมีคนนำไปขึ้นรางวัล 6 ล้าน ด้านแม่ค้าโต้ไม่เคยรับจอง ไม่ทราบว่าใครถูกรางวัลที่ 1 ไป
30 ก.ค. 69 – ความคืบหน้าแฟนเพจ “ทนายพัฒน์ เมียหลวง 2026” เผยแพร่เรื่องราวของหญิงชาว อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ ที่อ้างว่าสั่งซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 มิ.ย. 69 หมายเลข 287184 แต่กลับไม่ได้รับสลากจากแม่ค้า ก่อนมาทราบภายหลังว่ามีผู้นำสลากใบดังกล่าวไปขึ้นเงินรางวัลที่ 1 มูลค่า 6 ล้านบาท จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางนั้น
ล่าสุด ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยังร้านเสริมสวยแห่งหนึ่ง อ.ปรางค์กู่ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยได้พบกับ นางยอม ผู้ร้องเรียน ได้นำเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาแสดงต่อผู้สื่อข่าว ทั้งข้อความสนทนาผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ประวัติการติดต่อ หลักฐานเกี่ยวกับแผงจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
นางยอม เปิดเผยว่า วันที่ 15 มิ.ย. ก่อนวันหวยออก 1 วัน ตนได้โทรไลน์สั่งซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกับ นางแดง แม่ค้าขายลอตเตอรี่ที่รู้จักกันมากว่า 10 ปี เนื่องจากต้องการซื้อสลากที่ลงท้ายด้วยเลข 184 แต่แผง นางแดง ไม่มีเลขดังกล่าว แต่นางแดง แจ้งว่า เลขที่ตนต้องการมีอยู่ในแผงของ นางจีน แม่ค้าอีกรายที่ตนเคยซื้อเป็นประจำ โดยดึงสลากเลขดังกล่าวแยกไว้ให้
อย่างไรก็ตามหลังทราบผลการออกรางวัล ตนติดต่อสอบถามเพื่อขอรับสลากที่สั่งไว้ แต่ นางจีน แจ้งว่าไม่ได้เก็บสลากไว้ ขณะที่ นางแดง ยืนยันว่าได้แยกสลากไว้ให้แล้ว ทำให้ตนเริ่มสงสัย เนื่องจากทั้งสองชี้แจงไม่ตรงกัน อีกทั้งวันสั่งซื้อก็ไม่ได้มีการถ่ายภาพสลากส่งมาให้เหมือนที่ผ่านมา
จนวันที่ 18 มิ.ย. นางแดง ได้แจ้งว่าจะนำลอตเตอรี่มาให้ แต่กลับนำเลข 684 มาให้ พร้อมอ้างว่า วันเกิดเหตุหาเลขไม่พบ ตนจึงท้วงไปว่าก่อนหน้านี้ไหนบอกว่าลอตเตอรี่ถูกขายไปแล้ว ได้รับคำตอบว่า “นึกว่าขายไปแล้ว แต่วันนี้หาเจอ” แต่ตนเห็นว่าเลขไม่ตรงกับที่สั่งไว้ จึงปฏิเสธรับลอตเตอรี่และไม่จ่ายเงินให้ แต่ นางแดง กลับไม่ได้แสดงความไม่พอใจอะไร ทำให้ตนสงสัยไปอีก
ต่อมาตนทราบว่า ลอตเตอรี่ 1 ใบ มีผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ อ.ปรางค์กู่ ซื้อไปนั้นถูกรางวัลที่ 1 ส่วนอีกใบไม่ทราบว่าอยู่ที่ใด ผ่านไป 2 งวด ตนยังไม่ได้รับลอตเตอรี่เลข 184 ตามที่สั่งไว้
นอกจากนี้ตนยังได้รับข้อมูลจากการสืบด้วยตนเอง ว่าสลากใบดังกล่าวอาจถูกนำไปขึ้นเงินรางวัลตั้งแต่คืนวันที่ 16 มิ.ย. หลังพบว่าคู่กรณีได้ซื้อรถยนต์ ซึ่งจากความคุ้นเคยส่วนตัว คู่กรณีมีฐานะไม่ค่อยดีนัก และต้องยืมเงินมาหมุนเวียนสำหรับซื้อลอตเตอรี่มาจำหน่ายในแต่ละงวด
ต่อมา ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปยังธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาปรางค์กู่ เพื่อพบกับ นางจีน แม่ค้าจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้
นางจีน นำหลักฐานการซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านไลน์มาแสดงต่อผู้สื่อข่าว เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจ พร้อมชี้แจงว่า ไม่ทราบมาก่อนว่า นางยอม ได้สั่งซื้อลอตเตอรี่ผ่าน นางแดง เนื่องจากไม่มีการแจ้งหรือประสานมายังตน กระทั่งภายหลังประกาศผลรางวัล นางยอม จึงโทรศัพท์มาถามหาลอตเตอรี่ ตนจึงได้ถามกลับไปว่าสั่งไว้ตอนไหน เนื่องจากไม่ทราบว่ามีการจองหรือสั่งซื้อไว้
ปกติ นางยอม หากต้องการซื้อลอตเตอรี่ จะติดต่อตนโดยตรงทุกครั้ง หากมีเลขที่ต้องการ ตนจะดึงออกจากแผงถ่ายภาพสลากส่งให้ลูกค้าตรวจสอบผ่านไลน์ทันที เพื่อยืนยันเลขและป้องกันปัญหาความเข้าใจผิดในภายหลัง ซึ่งเป็นแนวทางที่ตนปฏิบัติกับลูกค้าทุกราย
ในเคสนี้หาก นางยอม ได้สั่งซื้อลอตเตอรี่ผ่าน นางแดง จริง เหตุใด นางแดง จึงไม่แจ้งให้ตนทราบ ทำให้ตนรู้สับสนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อีกทั้งที่ผ่านมา นางยอม มักจะขอให้ถ่ายภาพสลากส่งให้ตรวจสอบทุกครั้งก่อนรับสลาก แต่กรณีนี้กลับไม่มีการดำเนินการ
ส่วนประเด็นที่มีผู้ถูกรางวัลที่ 1 จากแผงตนนั้น นางจีน กล่าวว่า วันขายมีลูกค้ามาซื้อจำนวนมาก ทำให้ตนไม่ทราบว่าใครซื้อลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่ 1 ไป ยืนยันว่าไม่เคยนำลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินรางวัล และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขึ้นเงินรางวัลแต่อย่างใด