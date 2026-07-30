สลด! กระบะชนสิบล้อ ก่อนเสียหลักพุ่งอัดซาเล้งพ่วงข้าง ที่จอดริมข้างทาง คนขับกระบะเสียชีวิตติดคาซากรถ

เมื่อเวลา 11.52 น.วันที่ 30 ก.ค.2569 สมาคมกู้ภัยคุณธรรมแสงทอง ได้รับการประสานจาก สภ.ดอกคำใต้ ให้นำเครื่องตัด-ถ่างเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ บริเวณบริเวณถนนสายพะเยา-เชียงคำ พื้นที่ ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา หลังเกิดเหตุรถกระบะชนกับรถบรรทุกสิบล้อ ก่อนเสียหลักพุ่งชนรถซาเล้งพ่วงข้างที่จอดอยู่ริมทาง

เจ้าหน้าที่กู้ภัยคุณธรรมแสงทอง พร้อมกำลังสนับสนุนจากกู้ภัยขุนลาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองดอกคำใต้ และหน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลห้วยลาน เร่งเข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลือ

ที่เกิดเหตุพบรถกระบะ อีซูซุ สีบรอนซ์ ทะเบียนพะเยา สภาพด้านหน้าฝั่งขวาพังเสียหายอย่างหนัก ตัวรถยุบตัวจนถึงห้องโดยสาร คนขับถูกอัดติดอยู่ภายในซากรถ เจ้าหน้าที่จึงใช้เครื่องตัด-ถ่างเพื่อนำร่างผู้เสียชีวิตออกมา ทราบชื่อคือ นายพระดุง (สงวนนามสกุล) ได้รับบาดเจ็บรุนแรงหลายแห่งและเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ

นอกจากนี้ยังพบรถบรรทุกสิบล้อ ทะเบียนพะเยา เสียหลักอยู่บริเวณข้างทาง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ดอกคำใต้ พร้อมแพทย์เวรโรงพยาบาลดอกคำใต้ ร่วมตรวจสอบ และชันสูตรพลิกศพในที่เกิดเหตุ ก่อนมอบร่างผู้เสียชีวิตให้หน่วยกู้ภัยขุนลานนำส่งภูมิลำเนาเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา เนื่องจากญาติไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อสรุปสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้อย่างละเอียดต่อไป

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