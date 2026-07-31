วัดแทบแตก แต่ต่อคิวรับข้าวสาร วัตถุมงคล พิธีพุทธาพิเษกวัตถุมงคล “รูปหล่อเหมือนโบราณครูบาโชคชัย” ส่องเลขธูปมงคล ลุ้นเลขเด็ดรับโชคงวด 1 ส.ค.นี้
วันที่ 31 ก.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 ก.ค.ที่ผ่านมา ที่วัดเชตวนาราม (วัดน้ำดิบ) ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร จัดพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล “รูปเหมือนหล่อโบราณครูบาโชคชัย” ในวาระทำบุญเข้าพรรษา
โดยมี พระครูปลัดโชคชัย ชัยวุฑโฒ (ครูบาโชคชัย) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ เท่ห์ น.ค.ว. เป็นประธานจัดสร้าง ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานอย่างเนืองแน่น เพื่อนำปัจจัยสมทบทุนสร้างรั้วกำแพงรอบวัดให้แล้วเสร็จสมบูรณ์
บรรยากาศภายในพิธีเต็มไปด้วยความเข้มขลัง พระครูปลัดโชคชัยได้เมตตาอธิษฐานจิตปลุกเสกเดี่ยวนานกว่า 2 ชั่วโมงตามตำรับโบราณ ซึ่งได้รับความสนใจจากศิษยานุศิษย์และเซียนพระเครื่องทั้งในและต่างจังหวัดเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง เพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมสร้างบุญกุศลใหญ่ร่วมกับทางวัด
ภายหลังเสร็จสิ้นพิธี ทางวัดได้แจกจ่ายข้าวสารน้ำหนักรวม 1,500 กิโลกรัม พร้อมวัตถุมงคลให้ผู้มาร่วมงานรับไปบูชาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและสร้างขวัญกำลังใจแก่ญาติโยมที่เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศ ตามธรรมเนียมปฏิบัติที่ทางวัดจัดขึ้นเป็นประจำ
นอกเหนือจากอานิสงส์ผลบุญแล้ว ไฮไลต์ที่สร้างความตื่นเต้นคือการลุ้นเลขธูปบนผลไม้บวงสรวง บรรดานักเสี่ยงโชคต่างเฝ้ารอคอยเพื่อนำไปลุ้นโชคในงวดวันที่ 1 สิงหาคมนี้
โดยเลขที่ปักบนผลแอปเปิ้ล มองชัดเพียงเลข 9 แต่เลขที่ปักบนกล้วยบางคนที่เป็น 168 บางคนตีเป็นเลข 169 ส่งผลให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักและสร้างรอยยิ้มให้กับพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานอย่างถ้วนหน้า