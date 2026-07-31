เสียงปืนดังสนั่น พ่อค้าออนไลน์ เจ้าของแบรนด์เครื่องสำอาง เสียชีวิตในบ้าน แม่ยาย เล่าปมสลด เครียดถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังหลายล้าน ก่อนหน้านี้เสียภาษีทุกปี
วันที่ 31 ก.ค.2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ห้วยยอด เปิดเผยว่า เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 30 ก.ค.ที่ผ่านมา ได้รับแจ้งเหตุมีผู้ถูกยิงเสียชีวิต บริเวณบ้านพักหลังหนึ่ง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรัง แพทย์เวรโรงพยาบาลห้วยยอด และเจ้าหน้าที่มูลนิธิสยามรวมใจปู่อินทร์ สาขาจังหวัดตรัง
ที่เกิดเหตุพบร่างผู้เสียชีวิตชื่อ นายเอ (นามสมมติ) อายุ 49 ปี สภาพศพสวมเสื้อยืดสีขาว กางเกงขาสั้นสีน้ำเงิน นอนเสียชีวิตอยู่บริเวณข้างบ้าน โดยพบอาวุธปืนขนาด 9 มม. ตกอยู่บริเวณระหว่างขาทั้ง 2 ข้าง
จากการชันสูตรพบมีบาดแผลจากอาวุธปืนบริเวณขมับขวา กระสุนทะลุศีรษะด้านซ้าย ส่วนอาวุธปืนพบว่ายังมีกระสุนปืนเหลืออยู่ทั้งหมด 7 นัด โดยอยู่ในรังเพลิง 1 นัด และอยู่ในแมกกาซีน อีกจำนวน 6 นัด
สอบถาม นางบี (นามสมมติ) แม่ยายของผู้เสียชีวิต และมีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง กล่าวว่า บ้านที่เกิดเหตุอยู่ติดกัน 2 หลัง คือ บ้านของตนกับสามี 1 หลัง และอีกหลังคือ ของลูกสาวอยู่กับลูกเขย และหลานสาว โดยลูกเขยและลูกสาวมีอาชีพขายสินค้าออนไลน์ ประเภทเครื่องสำอาง มีแบรนด์เป็นของตัวเอง
ส่วนสาเหตุการก่อเหตุครั้งนี้ น่าจะมาจากกรณีที่กรมสรรพากรมีการส่งหนังสือเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง โดยนัดให้ไปพบเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง ในวันที่ 6 ส.ค.นี้ โดยตัวเลขที่จะต้องจ่ายย้อนหลังยังไม่ทราบจำนวนที่แน่ชัด ต้องไปพบเจ้าหน้าที่ก่อนจึงจะทราบจำนวน แต่คาดว่านับล้านบาท
ทั้งนี้ ลูกสาวและลูกเขยขายสินค้าออนไลน์มายาวนานกว่า 10 ปีแล้ว ที่ผ่านมามีการเสียภาษีเป็นประจำทุกปี แต่เมื่อประมาณ 2 ปีที่ผ่านมา ได้เพิ่มช่องทางการขายเพิ่มขึ้น ด้วยการไลฟ์สดขายผ่านติ๊กต๊อก และทาง Shopee ด้วย จึงทำให้เกิดปัญหาถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง จำนวน 2 ปี
ล่าสุดลูกสาวอยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารเตรียมไปพบเจ้าหน้าที่ตามนัดในวันที่ 6 ส.ค.นี้ โดยได้จัดเตรียมเงินไว้แล้วประมาณ 3 ล้านบาท แต่คาดว่าลูกเขยอาจวิตกกังวลและเกิดความเครียด
โดยช่วงก่อนเกิดเหตุ ลูกเขยได้นำผลไม้ไปให้ลูกสาวของตนเอง ซึ่งเป็นภรรยาของผู้ตาย และหลานที่โกดัง แต่พอกลับมาบ้าน ก็มีสีหน้าเคร่งเครียด ตนก็เข้าไปสอบถามและพยายามปลอบใจแล้ว แต่พอเผลอ ลูกเขยได้เข้าไปหยิบอาวุธปืนของตนเองที่อยู่ในกระเป๋าวางไว้ในบ้านของตน และเดินออกทางหลังบ้าน
จนกระทั่งได้ยินเสียงปืนดังขึ้น 1 นัด ทำให้เสียชีวิตดังกล่าว ทุกคนเสียใจมาก เพราะปกติลูกเขยเป็นคนดี ร่าเริงแจ่มใส ขยันทำมาหากิน เป็นที่รักของชาวบ้าน แต่มาถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง คงทำให้เกิดความเครียด และก่อเหตุดังกล่าว