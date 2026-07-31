เปิดนาทีระทึก! “ไอ้ป๋อง” ผู้ต้องหาตามหมายจับ คดีหายตัวของ 2 พี่น้องรัสเซีย แต่งกายคล้ายตำรวจซิ่ง จยย. ผ่าด่านตรวจบ้านเขาแหลม จันทบุรี ทำหมวกตกก่อนหายเข้าซอย
เมื่อเวลา 00.49 น.วันที่ 31 ก.ค.2569 เกิดเหตุการณ์คนร้ายแต่งกายเลียนแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจ ขับขี่รถจักรยานยนต์แหกด่านตรวจร่วมบ้านเขาแหลม หมู่ที่ 13 ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี มุ่งหน้าหลบหนีไปทาง จ.สระแก้ว เจ้าหน้าที่ขับรถไล่ล่ากว่า 10 กิโลเมตร แต่คนร้ายอาศัยความชำนาญพื้นที่หลบหนีเข้าซอยข้างทางไปได้ โดยสืบตรวจสอบพบว่าเป็นบุคคลตามหมายจับคดีสำคัญ
ร.ต.อ.ยิ่งยง บุปผาหอม รอง สวป.สภ.สอยดาว ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าด่านตรวจร่วมบ้านเขาแหลม ซึ่งเป็นการสนธิกำลังร่วมกันระหว่าง ตำรวจ, ทหารนาวิกโยธิน และตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด. กองร้อย 114) เปิดเผยว่า ขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่ตั้งด่านตรวจตามปกติ พบชาย 2 คน ขับขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันมาตรงตามที่ได้รับรายงานข่าวสารแจ้งเตือนไว้ล่วงหน้า
โดยคนขับแต่งกายเลียนแบบตำรวจ สวมเสื้อคลุมทับอีกชั้นหนึ่ง และใส่หมวกหม้อตาลข้าราชการตำรวจเพื่อตบตา เจ้าหน้าที่จึงส่งสัญญาณเรียกให้หยุดรถเพื่อขอตรวจค้น แต่เมื่อรถเคลื่อนเข้าใกล้ ตนเองจำหน้า และลักษณะของชายทั้งสองได้ทันที ว่าเป็นนายฑนา หรือ “ไอ้ป๋อง” และ นายธงชัย หรือ “นายธง” สองผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดพัทยา ในคดีเอี่ยวกับการหายตัวไปอย่างปริศนาของสองพี่น้องชาวรัสเซีย รวมถึงคดีชำแหละซากรถจักรยานยนต์ฝังดินในป่าช้าเก่า ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
จังหวะนั้นเองคนร้ายรู้ตัวว่าถูกจำได้ จึงตัดสินใจเร่งเครื่องยนต์ บิดรถจักรยานยนต์แหกด่านตรวจอย่างรวดเร็ว มุ่งหน้าไปทาง จ.สระแก้ว เจ้าหน้าที่จึงรีบนำรถยนต์ออกไล่ล่า ติดตามไปอย่างกระชั้นชิดเป็นระยะทางกว่า 10 กิโลเมตร ทว่าคนร้ายได้เลี้ยวรถหลบหนี เข้าไปในเส้นทางซอยย่อยทางเชื่อม ทำให้คลาดสายตา และคลาดเคลื่อนจากการติดตามไปในที่สุด
จากการตรวจสอบ บริเวณใกล้เคียงด่านตรวจ พบหลักฐานสำคัญคือ หมวกหม้อตาลข้าราชการตำรวจ ที่คนร้ายทำตกไว้บนถนน ห่างจากจุดตั้งด่านประมาณ 100 เมตร เจ้าหน้าที่จึงได้จัดเก็บใส่ถุงพลาสติกเพื่อรักษาสภาพหลักฐานและนำมาลงบันทึกประจำวัน สันนิษฐานว่าเป็นหมวกที่ซื้อหาได้ทั่วไปหรือนำมาจากแหล่งอื่นเพื่อใช้ในการอำพรางตัวของ “ไอ้ป๋อง” และพวก
ล่าสุด พล.ต.ต.ผดุงศักดิ์ รักษาสุข ผบก.ภ.จว.จันทบุรี ได้เรียกประชุมด่วนนายตำรวจระดับผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจากทุก สภ. ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อวางแผนและสั่งการกระจายกำลังเร่งไล่ล่าติดตามจับกุมคนร้ายทั้งสองคนอย่างเร่งด่วน โดยมีการนำภาพถ่ายรูปพรรณสันฐานของผู้ต้องสงสัยมาเปรียบเทียบ
อย่างไรก็ตาม ทางตำรวจคาดการณ์ว่าคนร้ายอาจไม่ได้ใช้เพียงเส้นทางสายหลัก เนื่องจากมีด่านตรวจของเจ้าหน้าที่ตั้งอยู่หลายจุด แต่น่าจะอาศัย เส้นทางสายรองและทางหลวงชนบท ที่ตัดผ่านหมู่บ้าน ช่องทางธรรมชาติ หรือสวนลำไย/สวนยางพาราของชาวบ้าน เพื่อหลบเลี่ยงด่านตรวจ
โดยทิศทางที่คาดว่าจะหลบหนีไป คือเส้นทางแนวชายแดน พื้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน (กัมพูชา) เจ้าหน้าที่จึงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากหวั่นเกรงว่าคนร้ายอาจพยายามหลบหนีออกนอกประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติ
ส่วนของกระแสข่าวในโซเชียลมีเดียที่มีการสั่งแชร์และเผยแพร่คลิปวิดีโอ อ้างว่าเป็นเหตุการณ์คนร้ายแหกด่านบริเวณ ด่านเขาเกลือ อ.โป่งน้ำร้อน และ ด่านเขาแหลม นั้น ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจขอยืนยันว่า ข้อมูลหลายจุดในโซเชียลยังไม่มีความชัดเจน และบางคลิปเป็นข่าวเท็จ (Fake News) ที่นำคลิปเก่าหรือเหตุการณ์อื่นมาตัดต่อเชื่อมโยง จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังในการรับข่าวสารและติดตามข้อมูลอย่างเป็นทางการจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเท่านั้น
หากประชาชนท่านใดพบเห็นบุคคลที่มีลักษณะรูปพรรณตรงตามภาพผู้ต้องสงสัย หรือพบเบาะแสการหลบหนี รถจักรยานยนต์ หรือสิ่งของต้องสงสัย ให้รีบแจ้ง ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ใกล้เคียง / สภ.สอยดาว / โทร. 191 ได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและจับกุมตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วที่สุด