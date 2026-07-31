ยายวัย 78 ปี พักเหนื่อยระหว่างตัดหญ้า นั่งพักบนฝาท่อ ก่อนทรุดตัวร่วงบ่อน้ำลึก 3 เมตร เสียชีวิต ครอบครัวช็อกร่ำไห้ เผยวงจรปิดจับภาพนาทีสลด
เมื่อเวลา 12.37 น. วันที่ 31 ก.ค.2569 เจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยฮุก 31 นครราชสีมา จุดจอหอ รับแจ้งเหตุหญิงสูงอายุตกลงไปในบ่อน้ำและเสียชีวิต ภายในพื้นที่บ้านตลาด ต.ตลาด อ.เมือง จ.นครราชสีมา จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.จอหอ และอาสาสมัครกู้ภัยฯ
ที่เกิดเหตุพบร่างผู้เสียชีวิตชื่อ นางละมุด (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 78 ปี เสียชีวิตอยู่ภายในบ่อซีเมนต์ มีความลึกประมาณ 3 เมตร ต้องใช้อุปกรณ์กู้ภัยเฉพาะทางนำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมา เนื่องจากบ่อมีลักษณะแคบและลึก
โดยมีญาติและชาวบ้านจำนวนมากยืนเฝ้าดูการปฏิบัติงานด้วยความโศกเศร้า จากการตรวจสอบพบร่างผู้เสียชีวิตนอนงอตัวอยู่ภายในบ่อ ขณะที่บริเวณจุดเกิดเหตุ ยังพบหมวกและรองเท้าของผู้เสียชีวิตตกอยู่
นายชัยสิทธิ์ ภูผารัตน์ หัวหน้าอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยฮุก 31 นครราชสีมา กล่าวว่า หลังรับแจ้งเหตุ เจ้าหน้าที่ได้เร่งเข้าช่วยเหลือ แต่เมื่อไปถึงพบว่าหญิงสูงอายุได้เสียชีวิตแล้ว จึงต้องใช้อุปกรณ์กู้ภัยฯ นำร่างขึ้นจากบ่ออย่างระมัดระวัง ก่อนส่งมอบให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามขั้นตอน
ด้าน นายธงศักดิ์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 60 ปี หลานชายของผู้เสียชีวิต กล่าวว่า นางละมุดเดินทางมาตัดหญ้าในบริเวณดังกล่าว ก่อนจะมานั่งพักบนฝาปิดบ่อพักน้ำที่ทำจากท่อซีเมนต์
โดยมีภาพจากกล้องวงจรปิด บันทึกเหตุการณ์ไว้ได้อย่างชัดเจน พบว่า ขณะนางละมุดนั่งลงบนฝาปิดบ่อ ฝาเกิดชำรุดและทรุดตัวลงอย่างกะทันหัน ทำให้นางละมุดหงายหลังตกลงไปในบ่อน้ำซีเมนต์ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ จนเป็นเหตุให้เสียชีวิตดังกล่าว
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและบันทึกหลักฐานไว้ พร้อมมอบร่างผู้เสียชีวิตให้ญาตินำไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไป