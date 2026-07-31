เชียงราย ฝนถล่ม แม่น้ำลาว-กรณ์ ล้นตลิ่ง ไหลท่วมบ้านเรือนบางส่วนแล้ว ผู้ว่าฯสั่งทุกหน่วยงานติดตามใกล้ชิด หลังมีความเสี่ยงที่น้ำจะสูงขึ้นอีก
31 ก.ค. 69 – เวลา 12.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำใน จ.เชียงราย ยังคงต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด หลังเกิดฝนตกสะสมในพื้นที่ตอนบนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำลาวและแม่น้ำกรณ์เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
ต่อมาไม่นาน มวลน้ำได้เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย อย่างรวดเร็ว เบื้องต้นมีประชาชนได้รับผลกระทบแล้วอย่างน้อย 50 ครัวเรือน
โดยแบ่งเป็น บ้านร่องขุ่น หมู่ 1 ซึ่งอยู่ติดลำน้ำลาว ถูกน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือน 10 ครัวเรือน ส่วนที่บ้านสันสลี หมู่ 5 ซึ่งอยู่ติดลำน้ำกรณ์ ได้รับผลกระทบอีก 40 ครัวเรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย เพื่อเร่งให้ความช่วย
นายศิริมงคล คำดี นายกเทศมนตรีตำบลป่าอ้อดอนชัย กล่าวว่า ฝนที่ตกต่อเนื่องหลายวันทำให้แม่น้ำกรณ์เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน ขณะเดียวกันระดับน้ำลาวบริเวณด้านหลังตลาดร่องขุ่นเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จนไหลเข้าท่วมพื้นที่ริมฝั่งและพื้นที่ลุ่มต่ำหลายจุด
ด้านนายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าฯเชียงราย สั่งการให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เร่งสำรวจความเสียหาย ให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเร็ว รวมถึงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง หลังมีความเสี่ยงที่ระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นได้อีก