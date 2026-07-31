หนุ่ม 19 เปิดปากสารภาพ อ้างเมาล้มหัวเข่ากระแทกลูกเลี้ยง 3 ขวบ หลังแม่พาส่งรพ.บอกไข้สูง แต่หมอเจอรอยฟกช้ำตามร่างกาย ตำรวจดำเนินคดีทั้งคู่ก่อนเสพยาทั้งคู่ ส่งร่างเด็กชันสูตรอย่างละเอียด
วันที่ 31 ก.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า การเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำของเด็กชายวัย 3 ขวบ เหตุเกิดภายในบ้านพัก ต.นาโสก อ.เมือง จ.มุกดาหาร เมื่อวันที่ 29 ก.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งแม่แท้ๆ อายุ 24 ปี อ้างว่าลูกชายป่วยมีไข้สูงและหมดสติไปนำส่งโรงพยาบาลไม่ทัน แต่แพทย์ตรวจพบรอยฟกช้ำตามร่างกายหลายแห่ง ตำรวจจึงเข้าควบคุมตัวแม่ พร้อม นายลูกหิน อายุ 19 ปี พ่อเลี้ยง มาสอบสวนพร้อมดำเนินคดีข้อหาเสพยาเสพติดเนื่องจากพบปัสสาวะสีม่วงทั้งคู่
ล่าสุดเรื่องนี้ พนักงานสอบสวน สภ.เมืองมุกดาหาร ควบคุมตัวนายลูกหิน ไปฝากขังที่ศาลจังหวัดมุกดาหาร ภายหลังการสอบสวนแล้วยอมรับสารภาพอ้างว่า กลางดึกวันที่ 28 ก.ค.ขณะที่แม่เด็กออกไปเติมเงินโทรศัพท์มือถือที่ตู้เติมเงินในหมู่บ้าน ได้อยู่กับเด็กตามลำพังภายในบ้านซึ่งขณะนั้นตนอยู่ในอาการมึนเมาสุรา แล้วเดินสะดุดล้มหัวเข่ากระแทกเข้าที่บริเวณหน้าท้องเด็กอย่างแรงจนนอนนิ่งไป ช่วงเช้าน้องอาการไม่ดี อุจจาระราดและนอนนิ่งไม่ตอบสนอง แม่เด็กจึงแจ้งกู้ชีพมารับตัวลูกส่งรพ.มุกดาหาร
ด้าน พล.ต.ต.ไพโรจน์ ไทยพุทรา ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร เปิดเผยว่า พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ไปแล้ว 4 ราย และเตรียมเรียกผู้เกี่ยวข้องมาให้ปากคำเพิ่มเติมอีก 2-3 ราย สำหรับผลการตรวจพิสูจน์ร่างเด็กในเบื้องต้น แพทย์ลงความเห็นเรื่องรอยฟกช้ำตามร่างกาย แต่ยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าถูกกระแทกหรือเกิดจากสิ่งใด อีกทั้งสอบภายในบ้านพักไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือร่องรอยการถูกกระทำทางกายภาพ ขณะนี้ได้ดำเนินคดีกับแม่และพ่อเลี้ยงของเด็กในข้อหาเสพยาเสพติดไว้แล้ว ส่วนเรื่องสาเหตุการเสียชีวิตและร่องรอยฟกช้ำทั้งหมด ได้นำศพส่งตรวจอย่างละเอียดเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายอย่างถูกต้องต่อไป
วันเดียวกัน แม่นายลูกหิน บอกว่า พักอาศัยอยู่คนละบ้านและต้องออกไปทำไร่ทำนาจึงไม่เห็นเหตุการณ์ทำร้ายร่างกาย วันเกิดเหตุตนป่วยมีไข้นอนหลับพักผ่อนอยู่อีกบ้าน ทำให้ไม่ได้ยินเสียงผิดปกติ อย่างไรก็ตามนายลูกหินป่วยทางจิตเวชและต้องกินยารักษามาตั้งแต่อายุ 10 ขวบ ส่วนแม่ของเด็กเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่กินด้วยกันได้ไม่นาน
ขณะที่เพื่อนบ้าน ระบุ ที่ผ่านมามักได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ติดต่อกันหลายวัน ทุกครั้งที่มีเสียงเด็กร้องไห้มักจะมีเสียงเปิดเพลงดังกระหึ่มขึ้นมาพร้อมๆ กัน คล้ายตั้งใจเปิดเพลงเพื่อกลบเสียงร้องไห้ของเด็ก