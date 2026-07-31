ตำรวจสระแก้ว ปิดจังหวัดตั้งด่าน ล่าตัว 2 ผู้ต้องสงสัย คดีพี่น้องรัสเซียสูญหาย ด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งเร่งตามตัวทุกมุม ก่อนหนีออกนอกประเทศ
31 ก.ค. 69 – ความคืบหน้าปฏิบัติการล่าตัว “ป๋อง-ธง” ผู้ต้องสงสัย 2 ราย เชื่อมโยงคดีพี่น้องรัสเซียสูญหายในพื้นที่ สภ.ห้วยใหญ่ จ.ชลบุรี หลังล่าสุดผู้ต้องสงสัยทั้ง 2 ขี่รถจักรยานยนต์แหกด่านตรวจบริเวณบ้านเขาแหลม อ.สอยดาว จ.จันทบุรี เวลา 01.30 น. ที่ผ่านมา
รายงานข่าวเจ้าหน้าที่เชื่อว่า ผู้ต้องสงสัยอยู่ระหว่างมุ่งหน้าไปยังพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อหลบหนีออกนอกประเทศผ่านแนวชายแดนไทย–ลาว ทำให้เวลานี้ ศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 แจ้งเตือนไปยังสถานีตำรวจทั่วเส้นทางให้ตั้งจุดตรวจ-สกัด เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวัง
ขณะที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งด่วนให้ทุกสถานีตำรวจ หากยังไม่สามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยได้ ให้ผู้กำกับฯระดมกำลังเจ้าหน้าที่ บูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครอง ทหาร ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร ปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เสี่ยง เร่งติดตามตัวก่อนหลบหนีออกนอกประเทศ
ส่วนที่สระแก้ว เจ้าหน้าที่ได้ตั้งจุดตรวจตั้งแต่ช่วงกลางดึกต่อเนื่องจนถึงช่วงเช้าวันที่ 31 ก.ค. โดยพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษประกอบด้วย สภ.วังสมบูรณ์, สภ.วังน้ำเย็น, สภ.เขาฉกรรจ์, สภ.เมืองสระแก้ว, สภ.วัฒนานคร, สภ.หนองหมากฝ้าย, สภ.โคกสูง, สภ.บ้านทัพไทย และ สภ.ตาพระยา ซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญที่คาดว่าผู้ต้องสงสัยอาจใช้หลบหนีหรือกบดาน
เจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือประชาชน หากพบเห็นบุคคลหรือรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยตามประกาศของตำรวจ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ หรือโทรแจ้งสายด่วน 191 ทันที