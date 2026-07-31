กรมอุทยานแห่งชาติฯ เปิดตัว “โรงเรียนฅนเดินป่า” ที่เขาใหญ่ ยกระดับท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สอดคล้องหลัก Leave No Trace การไม่ทิ้งภาระให้ธรรมชาติ
เมื่อวันที่ 31 ก.ค. ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นพิธีเปิดโครงการ “โรงเรียนฅนเดินป่า…ก้าวแรกสู่ป่ากว้าง อย่างเข้าใจ” จัดโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อแก้ปัญหาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ป้องกันอุบัติเหตุ และสร้างจิตสำนึกแก่นักท่องเที่ยวที่นิยมเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ถูกต้องก่อนเข้าสู่พื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยนายสุชาติ ได้มอบป้ายห้องเรียนรู้เชิงนิเวศ “ฅนเดินป่า” ให้แก่อุทยานแห่งชาติที่ผ่านการอบรมหลักสูตรครูเดินป่า
นายสุชาติ กล่าวว่า การเดินป่าที่ถูกต้องไม่ใช่แค่เรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังเป็นเรื่องของความรับผิดชอบต่อผืนป่าและสัตว์ป่าที่เราทุกคนต้องช่วยกันดูแล โรงเรียนฅนเดินป่าจะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการปลูกฝังความรู้และจิตสำนึกที่ถูกต้องให้กับทั้งเจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยว เพื่อให้การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของไทยเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ด้านนางสายสุดใจ ซุนเชาวฤทธิ์ ผอ.กองอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานฯ เปิดเผยว่า ปัจจุบันการเดินป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน การเพิ่มของนักท่องเที่ยวที่ขาดความรู้และทักษะในการเดินป่าอย่างถูกต้อง ก่อให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัย อุบัติเหตุ ขยะตกค้าง รวมถึงการรบกวนระบบนิเวศและถิ่นอาศัยของสัตว์ป่า กองอุทยานแห่งชาติ จึงได้จัดตั้ง “โรงเรียนฅนเดินป่า” 10 แห่ง ตามนโยบายของรมว.ทส. เพื่อสร้างครูเดินป่าเพื่อการอนุรักษ์ ที่มีองค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ถูกต้อง ในการเดินป่า ตามหลัก “Leave No Trace” หรือ การไม่ทิ้งภาระให้ธรรมชาติ และต่อยอดสู่ห้องเรียนรู้เชิงนิเวศ “ฅนเดินป่า” ในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานทั่วประเทศ เพื่อเปลี่ยนนักท่องเที่ยวทั่วไป ให้กลายเป็นนักเดินป่าที่มีความรับผิดชอบ
การเปิดโรงเรียนฅนเดินป่าในครั้งนี้ นอกจากเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนแล้ว กรมอุทยานแห่งชาติฯ มีแผนขยายผลการจัดตั้งห้องเรียนรู้เชิงนิเวศฅนเดินป่า ให้ครอบคลุมอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล และส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติอันทรงคุณค่านี้สู่คนรุ่นต่อไป