นักท่องเที่ยวซาอุ ชื่นชมตร.ท่องเที่ยว ตามกระเป๋าจากแท็กซี่จนเจอ หลังทำหายระหว่างไปสุวรรณภูมิ ภายในมีของมีค่า สัญญากลับมาเที่ยวไทยอีก

เมื่อวันที่ 17 ก.ค.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเย็นวันที่ 16 ก.ค.ที่ผ่านมา พล.ต.ต.อภิชาติ สุริบุญญา รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว (รอง ผบช.ทท.) ในฐานะโฆษก บช.ทท. เปิดเผยว่า เมื่อเวลาประมาณ 01.40 น. Mrs.Algarz Rehub Saleh A นักท่องเที่ยวชาวซาอุดิอาระเบีย พร้อมเพื่อน ทำกระเป๋าสัมภาระซึ่งมีของสำคัญหายระหว่างการเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ ไปยังโรงแรมที่พัก และเดินทางกลับมาขอความช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยวที่สนามบินสุวรรณภูมิ

ต่อมาไม่นาน พ.ต.อ.มิลินทร์ เพียรช่าง ผู้กำกับการตำรวจท่องเที่ยว ประจำสนามบินสุวรรณภูมิ ตรวจสอบจนพบรถแท็กซี่ที่นักท่องเที่ยวใช้บริการ และประสานแจ้งคนขับจนติดตามนำกระเป๋ากลับคืนมาอย่างปลอดภัย ส่งผลให้นักท่องเที่ยวซาอุดังกล่าวเขียนข้อความชื่นชมประเทศไทยและตำรวจท่องเที่ยวว่า

“The Staff is very kind and professional, they helped us with our lost item and handle it very good ,we was hopeless and they gave so many efforts. No words can

describe how thankful we are. Love. Bangkok is very lucky to have such incridible and friendly team, we will visit again because of them, they are the BEST.”

ซึ่งมีความหมายว่า เจ้าหน้าที่ (ตำรวจท่องเที่ยว) ใจดีและทำงานแบบมืออาชีพมากๆ พวกเขาช่วยเราหาของที่เราทำหายเอง และบริหารจัดการได้อย่างยอดเยี่ยม ที่จริงเราหมดหวังที่จะได้ของคืนไปแล้ว แต่ตำรวจท่องเที่ยวก็ทุ่มเทอย่างสุดกำลังจนได้ของคืนมาจนได้

ไม่มีคำพูดใดที่สามารถอธิบายความรู้สึกขอบคุณของเราอย่างจริงใจได้ เรารักกรุงเทพฯ และกรุงเทพฯ ช่างเป็นเมืองที่โชคดีมากที่มีตำรวจท่องเที่ยวแบบนี้ เราจะกลับมาเที่ยวอีกแน่นอน เพราะการทำงานของตำรวจท่องเที่ยว พวกเขายอดเยี่ยมที่สุด

ด้าน พล.ต.ต.อภิชาติ รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว (รอง ผบช.ทท.) กล่าวว่า เฟซบุ๊กของนักท่องเที่ยวชาวซาอุดิอาระเบียกลุ่มนี้ เป็นเหมือนขวัญและกำลังใจที่ทำให้ตำรวจท่องเที่ยวจะตั้งใจทำงานอย่างหนัก เพื่อให้ประเทศไทยเป็นมหาอำนาจการท่องเที่ยวของโลกต่อไป

และถือโอกาสนี้ ขอบคุณคนขับแท็กซี่รายนี้ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี นับว่าเป็นคนไทยและคนขับแท็กซี่ที่มีคุณภาพมากๆ โดยอยากให้ประชาชนทุกคน ทุกสาขาอาชีพพร้อมใจและร่วมมือกันเป็นเจ้าภาพต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่เข้ามาเที่ยวประเทศไทยอย่างอบอุ่น