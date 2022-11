นครราชสีมา กรมอุทยานแห่งชาติฯ จัดอบรมหัวหน้าอุทยานทั่วประเทศ พัฒนาการบริหารจัดการของอุทยาน ยกมาตรฐานสู่ระดับสากล

22 พ.ย. 65 – นายชัยยา ห้วยหงส์ทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กล่าวว่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติของประเทศไทย

ตามโครงการอุทยานพี่อุทยานน้องร่วมแบ่งปันทรัพยากรและองค์ความรู้ รุ่นที่ 2 (Thailand National Park Superintendent Capacity Development Programme under the Sister Parks Arrangement for Resources and Knowledge Sharing : SPARK)

ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กับมูลนิธิอมตะ ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และอุทยานแห่งชาติอื่นๆ ในประเทศไทยให้ได้มาตรฐานระดับสากล ที่ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่)

โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติจากทั่วประเทศ กำหนดการอบรมรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 ถึง 23 พฤศจิกายน 2565 โดยมี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ์ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ประธานเปิดการอบรม

โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติจากสหรัฐอเมริกาผู้บรรยายให้ความรู้ โดยวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านที่ปรึกษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม

ทั้งนี้ วิกรม กรมดิษฐ์ ประธานมูลนิธิอมตะ ได้วีดีโอ conference เข้ามาทักทายและแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม เนื้อหาการฝึกอบรมในวันนี้ ประกอบด้วย เรื่องคุณค่าของพื้นที่อนุรักษ์ทั่วโลก บรรยาย โดย Mr. Jon Jarvis อดีตอธิบดีกรมบริการอุทยานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (ผ่านระบบทางไกล)

ภาพรวมระบบการจัดการอุทยานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา และการวางแผนจัดการอุทยานแห่งชาติ บรรยายโดย Mr. Doug Morris และ ภาวะผู้นำ บรรยายโดย Mr. Bill Wade ตลอดจนมีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดในการแก้ปัญหาด้านต่างๆของอุทยานแห่งชาติที่ตนเองรับผิดชอบ