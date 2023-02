โรงเรียนดัง ชัยนาท ให้เด็กๆ แต่งชุดอะไรก็ได้ ต้อนรับวาเลนไทน์ ให้โจทย์ เปิดแฟชั่นโชว์ LGBTQ ครูก็แต่งชุดเจ้าสาว บรรยากาศคึกคักตลบอบอวลความรัก

วันที่ 14 ก.พ.2566 นางวรนุช อยู่เล่ห์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เผยว่า เนื่องในวันวาเลนไทน์ จึงจัดกิจกรรมให้เด็กๆ แต่งชุดไปรเวท ไม่ต้องแต่งชุดนักเรียนมา โดยหัวข้อการแต่งกายในวันนี้คือ You are in the multiverse ซึ่งเป็นโจทย์ถ้าคุณอยู่อีกโลกหนึ่ง คุณอยากจะเป็นอะไรในวันนี้

โดยธีมดังกล่าว จะให้เด็กๆ แต่งตัวที่เขาอยากเป็น วันนี้ตนแต่งชุดเจ้าสาวมา เพราะมีความรู้สึกว่าคนที่เป็นผู้หญิง แต่งชุดเจ้าสาวจะมีความสุขกับความรักมาก

ทั้งนี้เด็กหลายคนก็แต่งชุดที่อยากเป็น บางคนแต่งเป็นพ่อครัว บางคนเป็นหมอ กิจกรรมนี้เพื่อให้เขาได้สร้างสรรค์ และยังมีการเดินแฟชั่นโชว์การแต่งกาย เปิดโอกาสให้กลุ่มLGBTQ ได้แสดงออกในงานด้วย