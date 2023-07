กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ชุมชนบ้านหนองจับเป็ด เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะแห่งใหม่ของจ.จันทบุรี

เมื่อวันที่ 25 ก.ค. ที่ชุมชนบ้านหนองจับเป็ด ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี นายวรพล จันทร์งาม รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) เป็นประธานจัดพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เพื่อเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และถ่ายทอดการจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพแก่สังคม ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เปลี่ยนมุมมองขยะเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน มุ่งสู่ Build forward Greener ปรับเปลี่ยนชีวิตวีถีใหม่ อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นายวรพล กล่าวว่า วิกฤต Climate Change ส่งผลให้ประเทศไทยตกอยู่ในความเสี่ยงอันดับที่ 9 ของโลก ซึ่งถือว่าเป็นอันดับต้นๆ แม้เราจะเป็นผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพียง 0.88% เป็นอันดับที่ 19 ของโลกก็ตาม โดยไทยได้ร่วมมือระหว่างประชาคมโลก อีกทั้งครม. ยังมีมติเห็นชอบร่างพระกฤษฎีกา เปลี่ยนชื่อ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็น กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 66 เพื่อรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นวาระสำคัญของโลกและเป็นการตอบโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นให้มีการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ ซึ่งการจัดการขยะที่ต้นทางเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถช่วยลดก๊าซเรือนกระจก และลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กรมส่งเสริมฯ ได้ดำเนินการโครงการโรงเรียนปลอดขยะและชุมชนปลอดขยะ ผ่านแนวคิด Zero Waste การจัดการขยะเหลือศูนย์ โดยใช้หลัก 3Rs พร้อมทั้งส่งเสริมความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชน โรงเรียน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ปัจจุบันมีศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) 39 ศูนย์เรียนรู้ และมีศูนย์เรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 18 ศูนย์เรียนรู้ และยังคงขยายผลอย่างต่อเนื่อง ที่ถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ เป็นฟันเฟือนสำคัญขับเคลื่อนนโยบายของประเทศ

นายวรพล กล่าวอีกว่า สำหรับชุมชนบ้านหนองจับเป็ด เป็นชุมชนขนาดเล็ก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะตงได้กำหนดนโยบายการจัดการขยะ ปะตงโมเดล ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านปลอดขยะ Zero Waste ชุมชนมีความสุข น่าอยู่น่าอาศัย ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งความสำเร็จของชุมชนบ้านหนองจับเป็ดเป็นตัวอย่างของความสามัคคี การเสียสละและร่วมแรงร่วมใจของทุกคน ส่งผลให้ชุมชนบ้านหนองจับเป็ด ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประเภทชุมชนขนาดเล็ก ประจำปี 2565 มีคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆ เข้ามาศึกษา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยกับชุมชนบ้านหนองจับเป็ดอย่างต่อเนื่อง

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ชุมชนบ้านหนองจับเป็ด ในวันนี้ขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายจากหน่วยงานราชการในพื้นที่ เยาวชน เครือข่ายสิ่งแวดล้อม และประชาชนในจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมจำนวน 150 คน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การมอบทุนสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) พิธีเปิดป้ายศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ชุมชนบ้านหนองจับเป็ด พร้อมเยี่ยมชมฐานกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ อาทิ ฐานธนาคารรีไซเคิลเพื่อฌาปนกิจ ฐานสุสานขยะเปียก ฐานการเลี้ยงจิ้งหรีด 3Rs ฐานเสวียนรักษ์โลกและธนาคารน้ำใต้ดิน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อขยายองค์ความรู้ กระบวนการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางในระดับครัวเรือนและชุมชน ให้แก่สถานศึกษา ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ ที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ และนำไปต่อยอดต่อไป