เพื่อไทย เตรียมชงเรื่อง อธิบดีกรมอุทยานฯ ประกาศยกเลิก เก็บค่าบริการทางอิเล็กทอนิกส์ เข้าสู่ กมธ.ปปช. เร็วๆ นี้ เหตุสังคมสงสัย ลงทุนไม่คุ้มงบประมาณแผ่นดิน

29 พ.ย. 66 – นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ สส.กาญจนบุรี พรรคเพื่อไทย ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร (สส.) เปิดเผยว่า

จากกรณี นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ทำบันทึกข้อความแจ้งเวียนให้ผู้บริหารฯ กรมอุทยานแห่งชาติฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับทราบประกาศ

เรื่องการยุติการจำหน่ายบัตรค่าบริการผ่านเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ ด้วยระบบการจำหน่ายบัตรค่าบริหารอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากมีข้อจำกัดในการใช้งาน ส่งผลให้สัดส่วนผู้ใช้บริการเมื่อเปรียบเทียบกับการจำหน่ายบัตรค่าบริการ ณ จุดจัดเก็บเงินของอุทยานแห่งชาติน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด

จึงให้ยุติการจำหน่ายบัตรค่าบริการผ่านเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ ด้วยระบบการจำหน่ายบัตรค่าบริการอิเล็กทรอนิกส์ ไว้เป็นการชั่วคราว เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป ซึ่งนายอรรถพล เจริญชันษา ลงนามในประกาศดังกล่าวเมื่อวันที่ 27 พ.ย.66 ที่ผ่านมา

ต่อมา เพจ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ได้ โพสต์ข้อความว่า ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไปอุทยานแห่งชาติเอราวัณ จำหน่ายบัตรค่าบริการเป็นเงินสดเท่านั้น (บัตรมือ)เนื่องจากปิดปรับปรุงระบบการจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket) เป็นการชั่วคราว โดยไม่มีกำหนด Since 1 December 2023 Erawan National Park service a ticket accepts cash only (Hand Ticket) Due to improve an electronic ticket system (E-Ticket) temporarily indefinitely“

นายศักดิ์ดา กล่าวว่า การที่กรมอุทยานได้สร้างระบบการเข้าอุทยาน E- Ticket เป็นระบบที่ดีแล้ว แต่มาประกาศยกเลิกการปฏิบัติ ทำให้สังคมสงสัยว่า มีการลงทุนพัฒนาซอร์ฟแวร์ ด้วยงบประมาณแผ่นดิน แล้วมายกเลิกอย่างไม่สมเหตุสมผล โดยอ้างเหตุผลต่างๆ นานา โดยยังไม่ได้ศึกษาข้อเท็จจริง

“ผมในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร และเคยรับราชการอยู่ในกรมอุทยานฯ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาในอดีต จะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมาธิการ ป.ป.ช. เพื่อให้ศึกษาเรื่องดังกล่าวอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งในเร็วๆ นี้”