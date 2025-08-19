รวบแม่เล้าอายุ 16 ปีชวนเพื่อนร่วมห้องเรียน ขายบริการตั้งแต่ม.1 สารภาพสิ้นหักหัวคิวครั้งละ 1,000 บาท จ่อขยายผลผู้ใช้บริการหลังพบเป็นผู้สูงอายุ
วันที่ 19 ส.ค.2568 พ.ต.อ.ชูสิทธิ์ หล่อแสง รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อม พ.ต.อ.ธัชพล ส่องแสง ผกก.สภ.พุทไธสง พ.ต.ท.อภิภู จูประโคนสุข รอง ผกก.(สืบสวน) และนายวุฒิชัย สุพรหมอินทร์ นักพัฒนาสังคมฯ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ สนง.พมจ.พมจ.บุรีรัมย์, น.ส.ณัฐวดี ลุนสำโรง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันสอบสวน น.ส.เอ(นามสมมุติ) อายุ 16 ปี หลังจากมีการสืบสวนพบว่ามีพฤติกรรมค้าประเวณี จากทางเฟซบุ๊กชื่อ “ปาร์มน้อยร้อยผัว” จนกระทั่งมีการล่อซื้อบริการในราคา 1,500 บาท และทำการจับกุม โดย น.ส.เอ ให้การรับสารภาพว่า ได้เป็นธุรจัดหาจริง แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนเรียนห้องเดียวกันซึ่งจะถามความสมัครใจก่อนทุกครั้ง
จากการสอบถาม น.ส.บี (นามสมมุติ) อายุ 16 ปี ซึ่งเป็นเด็กที่ขายบริการ เล่าว่า อาศัยอยู่กับยาย ส่วนพ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่ตัวเองยังเล็ก ครั้งแรกที่เริ่มขายบริการตอนอยู่ชั้น ม.1 อายุ 13 ปี สาเหตุเพราะ น.ส.เอ เพื่อนเรียนห้องเดียวกันเป็นคนชักชวน โดยจะได้ค่าขายบริการครั้งละ 1,500 บาท เพื่อนเป็นคนรับเงิน แล้วนัดไปเจอกันที่รีสอร์ต
แต่ละครั้งเพื่อนจะหักหัวคิวไป 500 บาท ต่อมาเพื่อนหักมากขึ้นเป็นครั้งละ 1,000 บาท และบางครั้งต้องพาไปเลี้ยงข้าว ซื้อของตามตลาดนัด จนบางครั้งเหลือเงินเพียง 200-300 บาทเท่านั้น แต่ก็จำเป็นต้องทำเพราะต้องหาเงินเอามาซื้อของใช้ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว ไม่อยากรบกวนยาย
ด้าน นายวุฒิชัย สุพรหมอินทร์ นักพัฒนาสังคมฯ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ สนง.พมจ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า พมจ.จะเข้าไปดูแลเด็กที่เสียหาย รวมถึงครอบครัวของเด็กที่จะต้องเข้าไปดูแลตามนโยบายของ พมจ.
ขณะที่ พ.ต.อ.ชูสิทธิ์ หล่อแสง รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ กล่าวว่า จากการสืบทราบเด็กที่ไปขายบริการเกิดจากการชักชวนของเพื่อน ไปเที่ยวเตร่แล้วไม่มีเงิน จึงต้องหาวิธีเพื่อให้ได้เงินมาใช้จ่ายเที่ยวเตร่ ดังนั้นผู้ปกครองควรจะสอดส่องดูแลบุตรหลานให้เป็นพิเศษ โดยเฉพาะโลกโซเชียล
สำหรับผู้ซื้อบริการตอนนี้กำลังสืบสวนในข้อมูลในเชิงลึก เบื้องต้นทราบว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นสูงอายุ หากพบมีการเชื่อมโยงคนใดก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่ละเว้น
เบื้องต้นตำรวจตั้งข้อหา น.ส.เอ “ค้ามนุษย์, เป็นธระจัดหาหรือชักพาไป ซึ่งเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เพื่อให้กระทำการค้าประเวณี, ชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร, พรากเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไปจากผู้ปกครองโดยไม่มีเหตุอันควร เพื่อหากำไรหรือเพื่อการอนาจาร, รับประโยชน์จากการค้าประเวณีของผู้อื่น